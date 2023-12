Guerra del cioccolato tra Italia e Svizzera

Torino, Italia.

Il famoso Gianduotto torinese, Poco Cioccolato Il vino cremoso e sciolto in bocca è al centro di una battaglia sulle etichette europee che mette gli artigiani italiani l'uno contro l'altro. Il colosso svizzero Lind. Anche se il Natale è alle porte, la sua dolcezza non basta a calmare gli animi.

Nel suo laboratorio alle porte di Torino, Luca Palacio, 42 anni, con indosso un grembiule bianco, impegnato a impastare e impastare Cioccolato Prima di tagliare le fette con il coltello, disponetele con cura una ad una su un piatto.

Foto: AFP

Questo cioccolatiere dai gesti meticolosi è stato uno degli ultimi produttori di Gianduotto ad utilizzarlo. Metodo Manuale Ancestrale Conferisce alla prelibatezza la tipica forma a prisma triangolare con bordi arrotondati.

Fa parte di un gruppo di circa 40 cioccolatieri e aziende artigianali Ferrero, Venchi e Tomori, Chi vuole ottenere l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) per il Gianduotto, marchio di qualità europeo.

L'obiettivo è aumentare la sua reputazione, stimata in 200 milioni di euro (218 milioni di dollari) all'anno, aumentare le vendite e mantenere la sua eredità. Cioccolato Torino.

Ma le obiezioni di Lind sono queste Dal 1997 è di proprietà del produttore italiano Gaffarel. La presunta paternità di Gianduotto potrebbe far fallire il progetto, attualmente bloccato presso il Ministero delle Politiche Agricole.

La “battaglia” che contrappone i cioccolatieri piemontesi alla Lind è “significativa” perché risale a ca “Rispettare il prodotto storico torinese”, Palacio spiega.

La squadra ha creato A Specifiche molto dettagliate Deve essere rispettato da chi vuole etichettare i propri prodotti con la futura IGP.

– Latte in polvere, un'eresia? –

Fedele alla tradizione, consiglia di ritornare alla ricetta originale del Gianduotto: dal 30% al 45%. Nocciole tostate del Piemonte, Almeno il 25% di cacao e zucchero.

Foto: AFP

Tuttavia, questa medicina mistica vecchia di 200 anni non soddisfa il gusto del Tiglio, che difende l'aggiunta di latte in polvere e vuole ridurre il contenuto minimo di nocciole al 26%.

Un'eresia agli occhi dei custodi della tradizione. “Allora non c’era il latte in polvere. Aggiungi il latte Cioccolato È come tagliare il vino con l'acqua”, spiega Guido Castagna, 49 anni. Il Gruppo Gianduotto di Torino.

Pochi giorni prima di Natale, La produzione è in pieno svolgimento nel suo laboratorio artigianale di Giaveno, vicino a Torino. Il mastro cioccolatiere versa le nocciole in una tostatrice, le macina e le tosta prima di unirle al cacao.

Dopo Cioccolato Passa attraverso la macchina colatrice direttamente sul nastro trasportatore senza l'utilizzo di stampi. Il Gianduotto viene incartato a mano, affettato e pronto da mangiare in un foglio di alluminio lucido Da posizionare alla base dell'albero di Natale.

“Non vogliamo togliere nulla a Gaffarel. Non siamo in guerra contro Kaferal. Ma Cafferal deve avere ben chiaro che tuteliamo il Gianduotto perché ce l'abbiamo fatta prima”, dice Castagna.

– figura del festival –

Da parte sua, Caffarel afferma di non essersi opposto al riconoscimento di A Certificato di origine IGP, Potrebbe “contribuire al prestigio del Gianduotto Italia e nel mondo.”

Ma la controllata Lindt teme che il proprio marchio “Gianduia 1865. L'autentico Gianduiotto di Torino” e una creazione IGP simile. “Gianduotto di Torino”, causando confusione.

“Il nostro obiettivo è trovare un accordo su questo Soddisfa tutte le parti. e “permette a Gaffarel di preservare il valore storico del suo marchio”, ha affermato.

Ordinato nel 1806 dopo il blocco navale Napoleone contro l'Inghilterra Ciò causò una penuria di cacao e i cioccolatieri torinesi si dedicarono per la prima volta alle nocciole, di cui il Piemonte era abbondante.

Ma fu solo nel 1865 che la pasta di nocciole piemontesi prese il nome da una figura carnevalesca. Giandua, emblema di Torino, e ha iniziato la commercializzazione tramite Caffarel.

Foto: AFP

“La Gaffral sa dove trovarci e se pensano che ci sia un posto libero siamo pronti a parlare con loro”, ha dichiarato Antonio Borra, legale del gruppo IGP.

Ha però chiarito che “ci sono punti che non possiamo tralasciare del nome di Torino, che appartiene al territorio e non ad un'azienda”.