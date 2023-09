Guerra fredda dell’oliva | un lavoro

Manzanilla, Hujiblanca, Cacerena, Jordal… L’oliva è considerata uno dei simboli gastronomici del Paese e gode di un certo apprezzamento in alcuni mercati, anche se negli ultimi tempi le olive hanno sofferto la siccità, le barriere doganali o l’inflazione persistente.

Essendo una potenza olivicola, la Spagna ha importanti collezioni. Una delle più grandi è Agrocivilla, composta da 12 società cooperative che rappresentano oltre 4.500 agricoltori. Si tratta, allo stesso tempo, di un’organizzazione atipica: con una capacità di lavorazione annua di oltre 40 milioni di chili, il suo fatturato totale supera i 181 milioni di euro, ma difficilmente vende in Spagna. “Produciamo più di 60.000 giornate di raccolto ogni anno ed esportiamo in più di 72 paesi del mondo”, riassume Giulio Roda, il suo direttore. “Esportiamo il 95% e siamo il primo gruppo ad esportare olive da tavola spagnole”. Fondata nel 1977, Agrocivilla ha tre mercati di riferimento: i paesi arabi, in particolare Arabia Saudita, Stati Uniti e Italia. In Europa le loro vendite sono talmente consolidate che è difficile crescere, e invece vedono una lunga strada da percorrere per espandersi in Asia e Australia. Con un risultato operativo pari al 13% del fatturato e un utile netto di circa 2 milioni di dollari, le preoccupazioni aziendali degli ultimi anni hanno spinto l’azienda a riconsiderare la propria strategia.

Negli Stati Uniti, la categoria delle olive nere è diminuita dell’80% dall’imposizione delle tariffe. Ciò ha comportato una riduzione dei volumi e della redditività e il processo è ora molto più costoso. Aggiungiamo anche la “spesa per la difesa” per spiegare al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti perché riteniamo che l’imposizione di tariffe sia ingiusta. Cinque anni dopo questo annuncio, viene ora aperto un processo di revisione per questa decisione dell’ex presidente Donald Trump. “L’attore, l’industria americana di trasformazione delle olive, continuerà con le sue pretese e finché la volontà politica dell’Unione europea non eserciterà pressioni, questa situazione continuerà. Questa pressione è un’azione che spetta all’amministrazione spagnola, abbiamo un’ottima opportunità con la presidenza spagnola dell’Unione europea e questo tema deve essere inserito nell’agenda”. Tuttavia, una soluzione attende. Bruxelles lo ha annunciato a luglio riporterebbe gli Stati Uniti nell’OMC globale per non aver abolito la barriera del 35% per le olive nere spagnole, cercando al contempo una “soluzione amichevole”.

In alternativa, ci sono altre prospettive che potrebbero essere più promettenti. I soci della cooperativa riscontrano uno sviluppo interessante in Asia. “La Corea del Sud è diventata la quarta destinazione per le nostre olive. La Cina inizia a diventare più importante, anche se il consumatore non è abituato al gusto delle olive”. Anche l’Australia. Roda ritiene che “la crisi epidemica e gli elevati costi di trasporto abbiano avuto un impatto significativo sulla redditività, ma dobbiamo fare uno sforzo”. E in America Latina il suo miglior cliente è il Brasile. Il 60% della distribuzione avviene utilizzando marchi propri, come Coopoliva, e il resto proviene dalla produzione per conto terzi, solitamente catene di supermercati locali. Il petrolio, un prodotto che ha subito forti aumenti di prezzo in Spagna, è ancora presente nel conto economico. Non rientra nei loro piani espandere la produzione di oro liquido. Certo, sottolinea il manager: “Esiste una relazione tra l’olio d’oliva e le olive da tavola. La domanda di olio influisce sul prezzo delle olive. Ma ritiene che il raccolto non sia in pericolo, perché il passaggio alla produzione petrolifera non è facile. “La tradizione della coltivazione degli ulivi per le olive da tavola è forte. L’agricoltore sta facendo i suoi compiti e comprende pienamente la necessità del futuro, la necessità di passare dalla tradizionale coltura arida a una coltura irrigua intensiva.” Per quanto riguarda i formati, Agrosfila utilizza le olive in innumerevoli preparazioni: lavorano con circa 3.500 referenze, che è uno stock enorme. A La Roda, la sua fabbrica lavora circa 80 milioni di chilogrammi all’anno e impiega 450 persone.

campagna toccata

La resa media delle olive da tavola in Spagna è di 550.000 tonnellate. L’anno scorso furono 420mila, sottolinea il tecnico, e le aspettative che questa stagione possa migliorare rispetto alla scorsa sono incerte. Dovranno abituarsi a quantità minori? “Speriamo di no”, sospira Roda, ma non nasconde che la Spagna, con una raccolta di circa 400mila tonnellate, “è in seria difficoltà” perché ha concorrenti molto importanti in Egitto, Marocco, Turchia e Grecia. “Le previsioni per il futuro indicano che la siccità potrebbe peggiorare, ma gli agricoltori stanno adottando misure per mitigare questa situazione.” Ma non potrà farlo senza un piano idrologico che ridistribuisca l’acqua che diventa sempre più scarsa. “Ci sono regioni che soffriranno. È necessario avere una visione comune, che deve fornire una soluzione comune a un problema globale. Le soluzioni parziali o a breve termine non sono soluzioni. È un problema strutturale profondo che necessita di consenso e di una strategia a lungo termine. visione.” Per questo motivo, sostengono un certo livello di Focus, perché le dimensioni delle cooperative sono molto diverse. Danno loro una “visione a lungo termine del futuro dell’oliveto”, dice. Ciò avviene dando loro accesso ai 72 paesi esportatori, ma vogliono anche reindirizzare i loro sforzi per vendere in Spagna, e con un debito pari a 1,5 volte i profitti. Prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, “assunti e a lungo termine”, hanno il compito di aumentare la propria capacità produttiva del 20%. Anche se si concentrano molto sulla croccante hojiblanca, il loro obiettivo è quello di espandersi verso le varietà Manzanilla e Jordal, tutto pensando a sviluppare frutti più resistenti alle intemperie e alle volte torride.

