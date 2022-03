Guerra Russia-Ucraina: i creatori di Cyberpunk 2077 e The Witcher sospendono la vendita dei loro giochi in Russia | gioco sportivo

sanzioni economiche per Russia Sono arrivato anche al settore video gioco. Pochi giorni fa, il Primo Ministro dell’Ucraina Condividi un messaggio per gli sviluppatori di giochi e gli organizzatori di eSport Per smettere di lavorare in Russia. Aggiungi a questa richiesta CD del progetto RED.

Lo studio polacco, responsabile di Cyberpunk 2077 e The Witcher, possiede anche una piattaforma di vendita di videogiochi online chiamata GOG.com. Lì puoi accedere a centinaia di spettacoli di videogiochi da una fonte attendibile.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la società ha annunciato che avrebbe smesso di operare nel paese aggressore così come in Bielorussia. Quest’ultimo paese ha fornito fin dall’inizio il suo territorio e la sua logistica al movimento militare.

Dichiarazione di CD Project RED

“Oggi iniziamo a collaborare con i nostri partner per sospendere le vendite digitali e interrompere la spedizione dell’inventario digitale dei prodotti CD Project Group, nonché di tutti gli indirizzi distribuiti sulla piattaforma GOG per i territori di Russia e Bielorussia.”, in dettaglio sui social network.

“Sebbene non siamo un’entità politica con potere diretto di influenzare gli affari dello stato, né aspiriamo a essere un’entità unica, crediamo che le organizzazioni imprenditoriali, quando unite, Possa lui avere il potere di guidare il cambiamento globale Nella mente e nel cuore della gente comune“, finire.

