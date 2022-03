Guerra russo-ucraina: il video diffuso dalla Russia che mostra le sue forze che avanzano verso Kiev

Mosca: mentre il presidente russo, Il presidente russo Vladimir Putingiovedì quello Invasione dell’Ucraina Spostare “Come programmato”L’ottavo giorno di attività Il ministero della Difesa ha pubblicato un video dei progressi delle sue forze nella regione di KievIn viaggio verso la capitale trasmessa dalla catena di stato Russia oggi (RT).

Dopo la caduta di Kherson, la prima grande città conquistata dai russi, Putin non ha mostrato alcuna volontà di ascoltare il clamore globale per porre fine alla guerra e non è stato influenzato dall’arsenale delle sanzioni occidentali. “L’operazione militare speciale sta andando secondo il programma, come previsto”, Aprendo una riunione del Consiglio di sicurezza russo, il presidente ha affermato, aggiungendo che le sue forze stanno combattendo “neo-nazisti” e che “russi e ucraini sono un popolo”.

Su Una precedente conversazione con il suo omologo francese Emmanuel Macron, Putin ha promesso di continuare la sua offensiva “senza concessioni”.

Dopo quella conversazione, Macron è giunto alla conclusione che ‘Il peggio deve ancora venire’ Nel conflitto in Ucraina, ha riferito la presidenza francese.

presidente ucraino, Volodymyr ZelenskyHa chiesto un maggiore sostegno da parte delle potenze occidentali e ha avvertito che in caso di sconfitta del suo paese, la Russia non avrebbe esitato ad attaccare gli stati baltici e il resto d’Europa. Ha chiesto in particolare ai paesi occidentali di “chiudere i cieli” sull’Ucraina agli aerei russi o di consegnare aerei all’Ucraina.

Agenzia di stampa francese