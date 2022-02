Guerra Ucraina e Russia, live last minute

Il conflitto renderà più difficile la moderazione dei prezzi perché aumenteranno il prezzo del carburante e delle altre fonti energetiche e, di conseguenza, il prezzo del trasporto delle merci e il costo di produzione nell’industria.

L’invasione russa dell’Ucraina È una delle gravi crisi che le società europee e il resto del mondo stanno vivendo a due anni dall’epidemia di Covid-19 e, nel caso della Spagna, da altri eventi come l’eruzione del vulcano La Palma o i ciclici eventi politici . crisi.

La Spagna è la fragile retroguardia della nuova scena drammatica, come racconta Enrique Giuliana nelle pagine

Migliaia di altre persone hanno anche varcato i confini con i paesi vicini, ha spiegato il portavoce di questa stessa organizzazione, Shabia Manto, che al tempo stesso ha ammesso la difficoltà di monitorare i movimenti della popolazione.

Allo stesso modo, Johansson ha ribadito che la stessa Commissione europea è pronta a supportare gli Stati membri nella preparazione della loro capacità di accoglienza. Tuttavia, non ha fornito dettagli sulle stime che Bruxelles stava prendendo in considerazione per il numero di rifugiati.

Questo piano dovrebbe consentire l’accoglienza e l’alloggio immediati delle persone in arrivo dall’Ucraina, un paese sotto l’attacco della Russia dalle prime ore di mercoledì e giovedì.

Tra questi, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania hanno già iniziato a preparare piani concreti per affrontare il loro arrivo.

Anche altri paesi come la Grecia hanno espresso nelle ultime ore che stanno lavorando a piani di emergenza nel caso in cui arrivino un gran numero di migranti ucraini.

Le prime ore dell’offensiva russa in Ucraina hanno messo in luce il principio che la prima vittima della guerra non è la verità, ma il popolo.

I paesi europei confinanti con l’Ucraina hanno iniziato a riceverlo

primi profughi Fuga dall’invasione russa del paese. L’Unione Europea ha difeso ieri di avere un piano con i Paesi in prima linea nel conflitto per accogliere e alloggiare immediatamente gli arrivi.

Il suo nome è dovuto alla città in cui vivevano gli operai del reattore nucleare sovietico, che il 26 aprile 1986 subì il più grave incidente nucleare della storia.

In previsione di un possibile attacco, venerdì scorso le autorità ucraine hanno sospeso i voli turistici per la regione di Chernobyl, meta molto amata dai turisti stranieri negli ultimi anni.

L’agenzia Unian ha citato il consigliere alla Presidenza dell’Ucraina, Mikhail Podolak, non ha escluso che l’esercito russo abbia deliberatamente “danneggiato queste strutture molto pericolose”.

D’altra parte, lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avvertito che l’incursione russa nella zona di esclusione è una “dichiarazione di guerra all’intera Europa”.

“Dopo una sanguinosa battaglia, abbiamo perso il controllo di Chernobyl”, ha affermato ieri il consigliere presidenziale ucraino, Mikhail Podolak, dall’agenzia di stampa greca.

“Dopo questo attacco assolutamente irrazionale da parte dei russi in questa direzione, non possiamo garantire la sicurezza della centrale nucleare di Chernobyl”, ha aggiunto. “Le condizioni degli impianti della vecchia centrale nucleare di Chernobyl, del sarcofago e del deposito di scorie nucleari” sono sconosciute.

Giovedì scorso, primo giorno dell’offensiva russa sull’Ucraina, le forze armate russe sono riuscite a catturarlo

Controllo dell’ex centrale nucleare di ChernobylLa scena del peggior incidente nucleare della storia.

Al momento non si sa se l’esercito russo avesse un interesse particolare per questo luogo, abbandonato da quella fatidica data del 26 aprile 1986, o se fu catturato perché si trova sulla strada che porta i russi da il nord alla capitale ucraina, Kiev.

Nel caso di Mariupol, si tratta di un importante distretto industriale e commerciale della regione, che ha avuto una notevole fioritura dallo scoppio della guerra nel 2014.

Il fiume Dnepr, da parte sua, è un obiettivo strategico dell’esercito russo e prova della sua volontà di rimanervi per tutto il tempo necessario.

Allo stesso modo, carri armati e veicoli militari dalla Crimea – annessa alla Russia nel 2014 – sono entrati nel Paese con l’obiettivo di raggiungere Mariupol, una città che è cresciuta così tanto negli ultimi otto anni a causa del conflitto nella regione.

D’altra parte, il primo giorno dell’attacco all’Ucraina ha visto la distruzione di 18 radar e un sistema di difesa missilistica. Non tutti questi dati sono stati confermati dalle autorità ucraine.

Le basi aeree di Kiev, Kharkov, Odessa, Kramatorsk e Ivano-Frankvist, situate nell’ovest del Paese, furono i primi bersagli dei missili russi il primo giorno dell’offensiva.

Distrutte anche la sede della Guardia nazionale, la sede dei servizi di intelligence e il ministero della Difesa, gli ultimi due, secondo alcuni testimoni.

Pochi minuti dopo le 3 del mattino, dopo che la televisione russa ha trasmesso un messaggio registrato in precedenza dal presidente russo Vladimir Putin,

I primi esplosivi in ​​territorio ucraino.

Fu il punto di partenza della più grande operazione militare condotta contro un singolo Paese dalla fine della seconda guerra mondiale.

Tuttavia, Zelensky ha sottolineato di essere “l’obiettivo numero uno del nemico” e che anche la sua famiglia era agli occhi della Russia. “Vogliono distruggere politicamente l’Ucraina distruggendo il capo di stato”, ha aggiunto.

Stanno uccidendo persone e trasformando città pacifiche in obiettivi militari. È disgustoso e non sarà mai perdonato”.

Allo stesso tempo, il presidente ucraino ha ribadito che la Russia ha attaccato l’intero territorio dell’Ucraina e non solo le regioni filo-russe del Donbass.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso alla nazione all’inizio di venerdì, un totale di 137 persone hanno perso la vita il primo giorno del conflitto con la Russia.

“Secondo i dati preliminari, purtroppo abbiamo perso 137 dei nostri eroi, i nostri compatrioti, dieci dei quali sono ufficiali, e 316 sono rimasti feriti”, ha detto.