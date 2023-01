Guerra Ucraina-Russia, oggi in diretta last minute: Putin ordina cessate il fuoco

Stoltenberg afferma che sarebbe “pericoloso sottovalutare la Russia” e afferma che Mosca “non ha cambiato le sue ambizioni”.

Segretario Generale della NATO, Jens StoltenbergGiovedì ha sottolineato che sarebbe “pericoloso sottovalutare la Russia” nel contesto della guerra in Ucraina e ha affermato che “Non vi è alcuna indicazione che Mosca abbia cambiato le sue ambizioni”. Dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022.

Stoltenberg ha detto durante una conferenza nella capitale norvegese, Oslo, che La Nato “ha compiuto un grande sforzo a livello politico e diplomatico Per evitare la guerra” e ha lamentato che il presidente russo Vladimir Putin “ha deciso di andare avanti con l’offensiva”.

“Quando lo ha fatto, Eravamo prontiHa dichiarato prima di confermare che il blocco “Informazioni di intelligence accurate e tangibili Sul rafforzamento delle forze russe al confine e sui loro piani concreti ”, ha riferito il quotidiano norvegese V.G.

Quindi, lo ha difeso in questo momento “Le armi sono la via per la pace” Ha sostenuto che “se vuoi una soluzione pacifica e negoziata, devi sostenere l’Ucraina”. Se Putin vince l’Ucraina, sarà una tragedia per gli ucraini. Ma sarà anche pericoloso per noiLui ha spiegato.