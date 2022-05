La Russia sostiene che l’Europa ha interrotto il canale di comunicazione

Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che l’Europa ha Sceglie di tagliare qualsiasi canale di comunicazione, hanno perso l’opportunità di “salvare la faccia dell’Ucraina”, che hanno proposto, e ora hanno “il libero passaggio”, nel quadro dell’invasione russa dell’Ucraina e della possibilità che Finlandia e Svezia aderiscano alla NATO. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato in un’intervista:Da otto anni suggeriamo l’opzione miglioreimpegno, “come riportato dall’agenzia di stampa TASS”.Non è stata solo una scelta simbolica per salvare la faccia di questo Paeseè mantenere un Paese unito, il Paese che saprà superare la crisi della crescita e che sarà sulla base di Principi di democrazia con il caso sviluppo alternativo in un certo numero di settori”. Zagarova ha quindi sottolineato che “questa opzione è stata proposta dalla Russia, da politici russi, ma L’Europa ha perso l’occasione“. A suo avviso, l’Europa ha scelto di tagliare qualsiasi canale di comunicazione con la Russia”. Quello che è successo ora, e penso che non lo capiscano bene, è quello Ci ha dato la libertà‘, è stato giudicato.