[Guía de usuario] Come ottenere il massimo dal Galaxy Z Flip4 in ogni angolo – Samsung Newsroom Italia

Le esigenze personali, gli stili e le preferenze sono in continua evoluzione nel mondo di oggi. In quanto tali, gli utenti meritano dispositivi in ​​grado di tenere il passo: esperienze mobili intelligenti che siano diverse e adattabili come loro. Il Galaxy Z Flip4 appena rilasciato è esattamente quel tipo di dispositivo, ottimizzato per esprimere il tuo stile con il suo design, le sue caratteristiche e persino le sue angolazioni. Dotato di un form factor iconico che può essere posizionato a diversi livelli per sbloccare un tesoro di funzionalità innovative, questo è uno smartphone progettato per offrirti un’esperienza più personalizzata.

Samsung ha messo insieme questa guida per l’utente, scomponendo ogni angolo per mostrare come il fattore di forma unico del Galaxy Z Flip4 ti offre esperienze personalizzate, dentro e fuori.

∠ 0 gradi: sblocca tutto il potenziale dello schermo di copertura

Il Galaxy Z Flip4 offre un’esperienza smartphone completa che si piega a metà per stare in una piccola tasca e, anche quando piegato, si adatta facilmente alla tua tasca. Inoltre, molte delle sue varie funzionalità sono ottimizzate per essere utilizzate senza sbloccarle affatto. Ad esempio, con Configurazione rapida, puoi attivare e disattivare la modalità aereo o la torcia e regolare facilmente la luminosità dello schermo. Rispondi facilmente ai messaggi, effettua una chiamata o accedi al tuo portafoglio Samsung1 – Tutto dallo schermo di copertura Z Flip4 da 1,9 pollici. Puoi selezionare facilmente i file widget Vuoi usarlo direttamente sullo schermo di copertura, rendendo la serie Z Flip più comoda e accessibile.

Premendo due volte il pulsante laterale è possibile attivare Quick Shot, una funzione che permette di scattare selfie ad alta risoluzione con le fotocamere principali dello Z Flip4 direttamente dalla Cover Screen. Con la funzione Quick Shot migliorata, che ora supporta l’anteprima della schermata di copertina che riflette le reali proporzioni dell’immagine, oltre alla modalità Ritratto, puoi scattare foto di alta qualità ovunque e in qualsiasi momento. Puoi persino utilizzare lo Z Flip4 chiuso come specchio per controllare rapidamente il tuo aspetto prima di uscire.

∠ 75° – Crea la tua esperienza di scatto con FlexCam

Cattura foto e video da diversi punti di vista da angolazioni più audaci che mai con Z Flip4. Con FlexCam, puoi utilizzare le fotocamere Galaxy Z Flip4 con diverse angolazioni piegate, aprendo una vasta gamma di nuove prospettive che in precedenza non erano possibili sugli smartphone tradizionali, offrendoti un controllo sui tuoi selfie più che mai.

Le fotocamere principali ad alta risoluzione e le anteprime delle immagini della schermata di copertina fanno molto di più che semplicemente permetterti di scattare fantastici selfie. Queste funzioni possono funzionare con l’ampia gamma di angolazioni di Z Flip4 per offrire scatti dinamici a tutto il corpo, trasformando il tuo smartphone in un treppiede regolabile che si adatta perfettamente alla tua tasca. Prendi il controllo completo del tuo look e ottieni angoli eleganti e attraenti senza la necessità di accessoriare o chiedere ad altri di fotografarti. Puoi persino inclinare lo Z Flip4 di 75 gradi e appoggiarlo sul pavimento per scatti audaci e stilistici che potrebbero essere sulla copertina di una rivista di moda.

Vuoi uscire con gli amici e vuoi fare una foto di gruppo? Con Z Flip4, nessuno è fuori gioco! Posiziona il tuo dispositivo nell’angolazione che desideri su una superficie vicina e mettiti in posa. FlexCam ti consente di azionare la fotocamera alzando il palmo della mano, il tutto senza premere un pulsante, e il suono dell’otturatore ti informa che la tua foto è stata scattata correttamente. Non devi preoccuparti dei timer della fotocamera e delle chiamate casuali a estranei per foto di gruppo naturali e senza problemi.

∠ 90°: funzionalità della fotocamera che guidano la fotografia versatile e la creazione di contenuti

Oggi, sempre più utenti oggi creano e si godono brevi contenuti video come Instagram Reels e YouTube Shorts, e il Galaxy Z Flip4 è il compagno perfetto per questo. Progettato pensando alle preferenze dei millennial e alla Generazione Z, Z Flip4 ti consente di creare contenuti online con facilità. Ad esempio, puoi prendere video blog Registra video di alta qualità in modalità Scatto rapido, quindi passa senza problemi alla modalità Flex per continuare a registrare a mani libere, il tutto senza interrompere il video.

Per gli scatti a mano libera, il Galaxy Z Flip4 può essere tenuto come una videocamera. Presto, gli utenti potranno anche sperimentare foto panoramiche tenendo lo smartphone piegandolo a un angolo di 90 gradi.

Lo Z Flip4 è ideale anche per catturare scene notturne durante una fantastica passeggiata serale. Z Flip4 è dotato di un sensore di immagine più luminoso del 65% rispetto alla generazione precedente, che consente fotografie notturne di alta qualità anche quando il cielo è completamente buio. La modalità notturna è ottimizzata per l’uso della fotocamera in queste condizioni e riduce la sfocatura e l’effetto sfocato utilizzati per rendere più impegnativa la fotografia notturna. Ora puoi ottenere immagini luminose e nitide con meno rumore dell’immagine!

∠ 115 gradi: divide lo spazio dello schermo per soddisfare le esigenze del multitaskingDue

Con la sua quarta generazione, la serie Z Flip ha portato la modalità flessibile a un livello superiore con funzionalità più raffinate. Z Flip4 aggiunge un touchpad all’interno della modalità Flex che ti consente di controllare il puntatore del mouse per mettere in pausa, riavvolgere o riprodurre video senza sollevare il dispositivo.

Il multitasking è anche molto più facile e facile da attivare, grazie ai nuovi gesti di swipe. Basta scorrere verso l’alto sullo schermo con due dita per dividerlo al centro o scorrere verso l’interno dai due angoli superiori per passare istantaneamente dalle app da schermo intero a popup. Con la finestra multipla, puoi guardare un film sullo schermo superiore mentre prendi appunti sullo schermo inferiore, il tutto mentre chatti con gli amici in un thread e pianifichi il tuo percorso per incontrarli.

∠ 180 gradi: lo strumento migliore per l’espressione personale con una varietà di colori e combinazioni

I nostri smartphone possono svolgere un ruolo importante nell’esprimere la nostra personalità e il Galaxy Z Flip4 non fa eccezione: completa il tuo stile con un design premium nei colori storici tra cui Bora Purple, grafite, oro rosa e blu. Con una cerniera più sottile, cornici raffinate, un vetro posteriore appannato a contrasto e cornici metalliche lucide, il nuovo design è il nostro più raffinato di sempre.

Lo schermo di copertura è il punto focale della superficie dello Z Flip4: è la parte del telefono che riceve più esposizione e funge da finestra sulla personalità dell’utente. Ad esempio, le ampie opzioni di personalizzazione dello schermo includono la possibilità di modificare gli sfondi dello schermo di copertina in diversi formati, come foto, GIF e persino video. Puoi sfruttare le varie funzioni creative della fotocamera di Z Flip4 per creare lo sfondo perfetto per la copertina, quindi aggiungere lo stile dell’orologio che preferisci dall’elenco ampliato di skin per orologi per completare l’immagine.

Dal momento in cui apri il Galaxy Z Flip4, una nuova esperienza nella tecnologia mobile si apre davanti a te. Da 0 a 180 gradi, è un dispositivo panoramico progettato per adattarsi perfettamente al tuo stile di vita unico.

1La funzione è disponibile solo in determinati paesi.

DueAttiva la modalità Flex da Impostazioni > Labs.