Guida agli Australian Open 2024: il primo torneo del Grande Slam dell'anno, in dettaglio

La stagione si apre ancora una volta con il primo grande evento del 2024. A Melbourne, i migliori tennisti di oggi si sfideranno per due settimane alla ricerca della massima gloria per questo sport. Dal 14 al 28 gennaio, tutte le partite dell'Australian Open esclusivamente su ESPN e STAR+. A questo proposito, una breve guida contiene tutti i dettagli che devi sapere su questa edizione.

Gli Australian Open aprono le porte per una nuova edizione. Immagini Getty

Campioni in carica: Novak Djokovic e Aryna Sabalenka Si presentano come gli ultimi vincitori del torneo. Il serbo ha aggiunto il suo decimo posto nella scorsa edizione! titolo a Melbourne Park mentre la bielorussa ha finalmente fatto il suo tanto atteso debutto come campionessa del Grande Slam alla sua prima apparizione in forma decisiva dopo lunghe stagioni come una delle migliori tenniste del momento.

premio: Il torneo distribuirà A Totale $ 86,5 milioniSi tratta di una cifra record che è aumentata del 13% rispetto all'edizione del 2023. I vincitori del singolo riceveranno 3.150.000 dollari mentre i vincitori del doppio riceveranno 730.000 dollari.

punti: Coloro che solleveranno il trofeo al termine della competizione riceveranno 2.000 punti strategici per esibirsi durante il resto del calendario. Importante anche nella lotta per il primo posto che da diversi mesi è condotta da Novak Djokovic e Carlos Alcaraz nel circuito maschile e da Iga Swiatek con Aryna Sabalenka nel circuito femminile.

Semi: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff e Jessica Pegula Sono in testa alla classifica come favoriti a Melbourne. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Andrey Rublev Sono i principali favoriti della squadra maschile.

finale: Lui 27 gennaio Verrà celebrato Finale del singolare femminile E il Finale doppio maschile. Lui 28 gennaio Il sipario verrà chiuso con Finale singolare maschile E il Finale di doppio femminile.

Dove guardare gli Australian Open: tutta l'azione degli Australian Open, esclusivamente su ESPN e STAR+.