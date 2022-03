Guida per collegare la tua console Xbox a iPhone, Mac, Android o PC

Controller Xbox. (Foto: LOS40)

Comando X-Box È uno degli accessori più compatibili multipiattaforma in circolazione. Allo stesso modo, è noto per essere uno dei prodotti che offre una migliore ergonomia al giocatore grazie alla forma e al posizionamento dei pulsanti. In questo modo, facilita i giochi con titoli competitivi. Per questo motivo, è probabile che, se ne possiedi uno, L’utente desidera collegarlo PCE il cellulare o onda.

Una delle chiavi della grande versatilità delle console Xbox è la connettività. Questi accessori sono compatibili con i protocolli wireless e Tecnologia Bluetooth da Xbox. Quindi, puoi esserne sicuro Sarà compatibile con quasi tutti Dispositivo chi vuoi contattare. Per seguire correttamente le istruzioni, i seguenti dispositivi devono essere contrassegnati affinché l’utente possa accoppiare la propria console Xbox:

– un computer con finestre.

– Mac.

– cellulare o tablet Androide.

– I phone o IPAD.

Come verificare se la tua console Xbox è compatibile con Bluetooth

Prima di iniziare a connettere la console Xbox a qualsiasi dispositivo, devi prima verificare se è compatibile con Tecnica Tecnologia Bluetooth. trovarlo fuori, Microsoft Crea un modo semplice per imparare. Tuttavia, è anche necessario sapere questo Le ultime versioni di questi controlli (da Xbox One S) incorporano la tecnologia Bluetooth.

Nel caso tu voglia confermarlo, controlla Il pezzo di plastica sopra la console Xbox:

– sul controllore Bluetooth abilitato, Lo troverai La plastica che circonda il pulsante Xbox è dello stesso colore e materiale del resto della console.

– Piuttosto, i dispositivi che non compatibile Con questa tecnologia avranno Il pulsante Xbox è circondato da plastica nera con una superficie lucida.

A sinistra: controller Bluetooth. A destra: controllo senza bluetooth. (Foto: MuyComputer)

Come collegare una console Xbox a un PC con Windows

Microsoft si occupa di Xbox e Windows; Per questo motivo, collegare il controller a un computer che esegue questo sistema operativo Dovrebbe essere un processo molto semplice. In effetti, l’azienda era responsabile dello sviluppo di più di un modo per raggiungere questo obiettivo. Quindi ci sono diverse opzioni:

– via bluetooth

Con questa opzione non è necessario acquistare cavi o adattatori, tutto ciò che serve è una bobina Controller Xbox e PC con esso Windows 10 o più tardi. Su Versioni precedenti del sistema operativo, non sarai in grado di farlo funzionare in questo modo.

Per connettere una console Xbox a un PC tramite Bluetooth, procedi nel seguente modo:

1. Sul PC, vai a collocamento.

2. Qui, vai a Hardware.

3. Entra Tecnologia Bluetooth e attivalo.

4. Seleziona aggiungi Bluetooth o altro dispositivo, E inizia a cercare la console.

5. Premere Pulsante di collegamento Xbox quando il computer lo richiede. Questo pulsante si trova nella parte superiore della console.

– Utilizzo di un cavo USB

Per Windows 7 e 8.1, una volta collegata la console Xbox tramite un cavo USB al computer, Il download dei driver inizierà per funzionare correttamente.

Se viene conteggiato Windows 10 o 11, L’accessorio sarà immediatamente riconosciuto Grazie all’integrazione dei due sistemi nell’ecosistema Xbox.

– Usa l’adattatore wireless per Xbox

Diversi anni fa, Microsoft ha introdotto un file Standard wireless per Xbox. Il sistema può essere trovato originariamente su alcuni computer, come i modelli Superficie azienda. Tuttavia, se il tuo computer non ce l’ha, puoi sempre procurarti un adattatore esterno.

Naturalmente, se stai pensando di acquistarlo, dovresti tenerne conto Microsoft ha rilasciato due modelli. uno di loro Funziona con Windows 10 e 11, allo stesso tempo Un altro è compatibile solo con Windows 7 e 8.1.

Adattatore USB per Xbox. (Foto: Xbox)

Come collegare un controller Xbox a macOS

Il collegamento di una console Xbox a un computer Mac è Facile come su PC. Devi solo seguire questi passaggi:

1. Premere Pulsante di associazione del controller (Si trova accanto al conduttore superiore).

2. Apri Preferenze di Sistema su un Mac

3. Accedi a Tecnologia Bluetooth.

quattro. Individua la tua console Xbox Nel menu a sinistra e fare doppio clic.

Una console Xbox collegata a un iMac. (Foto: vengo da Mac)

Come collegare una console Xbox a un iPhone o iPad

a partire da iOS 14.5, manzana Aggiunto supporto nativo per console Xbox. D’altra parte, il processo di sincronizzazione è molto veloce e semplice. Segui semplicemente la procedura e dovresti essere in grado di accoppiare il controller:

1. Accendere la console e premere pulsante di associazione.

2. Vai a collocamento su iPhone o iPad.

3. Accedi a Tecnologia Bluetooth.

4. Dall’elenco dei dispositivi, seleziona controller xbox quando compaiono.

5. Segui i passaggi sullo schermo e completa il processo di associazione.

Al contrario, il supporto di Apple per la console Xbox si estende a Cammello. Il tuo dispositivo ha bisogno solo di tvOS 13 o versioni successive e puoi sincronizzare la console per giocare mela arcade e altri titoli compatibili.

Controller Xbox collegato a iPhone. (Foto: guarda come è fatto)

Come collegare una console Xbox a un dispositivo Android

Il supporto della console Xbox originale è disponibile su Android dalla versione 5.1. Naturalmente, compatibilità con il sistema operativo Google egli è Solo tramite Bluetooth, quindi sarà necessaria una console Xbox che supporti questa tecnologia.

D’altra parte, l’esperienza varia da produttore a produttore e dipenderà anche dalla versione Bluetooth e dall’ottimizzazione del dispositivo. Il processo è il seguente:

1. Accendi la console Xbox e Premi il pulsante di associazione.

2. Vai a collocamento poi vai a Tecnologia Bluetooth Sul tuo cellulare o tablet Android.

3. Nell’elenco dei dispositivi, seleziona la console Xbox. Segui il processo di abbinamento e il gioco è fatto.

Tu puoi ora Scarica app da Google Play Store Imposta i pulsanti sulla tua console Xbox. Tuttavia, centinaia di giochi sono stati modificati per funzionare in modo nativo, quindi sperimenta solo per vedere quale funziona per te.

Un telefono Android connesso a un controller Xbox. (Foto: AlfanoTV)

