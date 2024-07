Guillermo Almada e la possibilità di guidare l’Ecuador: “Non so cosa accadrà in futuro”

Guillermo Almada è uno dei profili che piace all’ambiente ecuadoriano come nuovo allenatore dell’Ecuador. Dopo la partenza di Felix Sanchez Bas dopo la sua uscita nei quarti di finale della Copa America.

Guillermo Almada, allenatore del Pachuca Immagini Getty

Intervistato dall’Uruguay “AUF TV” Ha lasciato intendere che la sua mente era con i Tuzu, ma non ha aperto alcuna opportunità al Tricolore: “Non so cosa succederà in futuro, ora mi concentro sul lavoro a Pachuca che occupa molto del mio tempo. Anche se ho una clausola rescissoria, ho parlato con diverse squadre, con il Cile e altri che hanno contattato noi e insomma non abbiamo chiuso nessun torneo. Vedremo cosa succederà in futuro anche se la mia mente è concentrata esclusivamente sul lavoro.”

“Dico sempre la stessa cosa, nei paesi in cui lavoriamo, lasciamo che Ecuador e Messico pensino a noi e diciamo che possiamo essere l’allenatore della Nazionale. Abbiamo avuto molte conversazioni in anni diversi, non in questo momento. Con l’Ecuador con direzioni diverse, quattro o cinque volte di più del Messico. “È motivo di orgoglio e siamo molto felici che pensino che potremo essere scelti”, ha aggiunto. Evidenzia l’allenatore.

Guillermo Almada è ricordato nel calcio ecuadoriano per quanto fatto al Barcellona, ​​dove vinse il campionato nazionale nel 2016 e raggiunse le semifinali della Libertadores sudamericana nel 2017.