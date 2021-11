Guterres chiede l’attuazione dell’accordo di pace in Colombia

Martedì in Colombia, il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha sottolineato che l’attuazione dell’Accordo di pace territoriale è fondamentale per il suo messaggio di cambiare le cause profonde del conflitto.

Guterres, che è in visita a questa nazione nel contesto della commemorazione dell’accordo di pace, ha visitato l’ex spazio regionale per la formazione e il reinserimento di Llano Grande nel comune di Depapa, provincia di Antioquia.

Ha visitato il luogo con il Capo dello Stato, Ivan Duque, e ha incontrato anche il presidente dei Comuni, Rodrigo Londono, e il rappresentante presso il Consiglio nazionale per il reinserimento di questa forza politica, il reverendo Albe.

Guterres ha detto che sono molto soddisfatto di essere a Lano Grande e di vedere di persona i risultati della pace.

Ha espresso la sua soddisfazione quando ha notato l’impatto delle misure per attuare lo storico accordo firmato nel 2016 dalle FARC-EP e dal governo di Juan Manuel Santos per conto dello Stato.

“Apprezzo l’opportunità di ascoltare i membri delle comunità, le autorità indigene e il governo che sanno meglio di chiunque altro che la pace non arriva di giorno in giorno ed è difficile da costruire, curare e mantenere”, ha affermato Guterres. .

Allo stesso modo, celebra la persistenza e l’impegno degli ex combattenti in quella regione che è stata storicamente colpita dal conflitto armato, così come in altri luoghi che stanno ancora scommettendo giorno dopo giorno per costruire la Colombia per la pace.

Si è congratulato con la gente di questa regione per i progetti produttivi che stanno procedendo nonostante le difficoltà, con il sostegno del governo e della comunità internazionale.

Riconosco il loro entusiasmo e la loro dedizione, ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite, esortando a raddoppiare gli sforzi per garantire la sostenibilità dei progetti attraverso il supporto tecnico e finanziario, la terra e gli alloggi.

“Accolgo con favore la consegna della terra da parte del governo e sono fiducioso che si estenderà a tutte le aree di riunificazione. Ha sottolineato che la terra è vitale per raggiungere un processo sostenibile e fornire tranquillità a coloro che sono coinvolti”.

Durante la sua prima visita dopo la pandemia di Covid-19, ha sottolineato che l’accesso alla terra e lo sviluppo rurale sono tra le priorità dell’accordo di pace e anche per le donne.

In questo spazio, ha valutato e bilanciato i progressi e le sfide della reintegrazione, poiché è stato approvato il sostegno delle Nazioni Unite al processo di pace in Colombia.

(con informazioni da PL)