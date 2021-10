Gwyneth Paltrow ammette di essere stata “vicina alla morte” durante il parto di sua figlia Apple

Ghouinith baltrow È stato lontano dal grande schermo per due anni e da allora si è dedicato interamente alla sua famiglia, ai social network e al suo potente impero commerciale, “Goo”, Dedicato allo stile di vita. Inoltre, ha avuto alcuni problemi con alcuni dei suoi “prodotti vaginali”.

L’attrice, molto attiva sui social network, pubblica sempre i dettagli della sua vita personale con i suoi figli Chris Martin, Mela e Mosè. Ora è invitata a chattare sul podcast esperto di poltrone Di Dax Shepard, mentre entrambi gli attori riflettono sui cambiamenti che i corpi hanno attraversato nel corso degli anni e dove Gwyneth ha colto l’occasione per Parla del più grande cambiamento che il tuo corpo ha subito.

Ed è che la California è passata due parti cesarei, uno con sua figlia Una mela e un altro con mousse, che ha fatto sopravvivere il marchio: “Mi hanno lasciato una grande cicatrice‘ Ma non si è fermato qui, perché hanno avuto alcuni problemi nella loro prima nascita, la sopravvivenza sull’orlo della morte.

consegna di emergenza

“Mia figlia era un’emergenza, era pazza e stavamo per morire. Era come, niente di buonoGwyneth Paltrow ha rivelato, lasciando senza parole Shepherd e Monica Badman. È finito tutto con un lieto fine E senza grossi problemi.

E poi Mosè e La nascita ha lasciato una “grande cicatrice su tutto il corpo”, qualcosa che usava per criticare i social network per aver creato aspettative non realistiche su come dovrebbe essere una donna dopo il parto:Grazie a Dio non c’era Instagram quando ho avuto i miei figli Perché ora è come, “Oh, ho appena partorito un paio di settimane fa e ho la pancia completamente piatta, e penso, Wow, non era quello che avevo dentro”.