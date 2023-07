Gwyneth Paltrow, sulle donne anziane: “Doppi standard”

Baltrow di Ghouinith Di nuovo nelle notizie, ma lungi dall’essere l’industria di Hollywood stessa, voleva affrontare una questione di genere e ne ha parlato donne anziane E il problema è che ci sono molte attrici che sono state criticate come “macho” semplicemente per avere le rughe, come è successo a Sarah Jessica Parker.

Paltrow ha voluto parlarne ora in un’intervista a British Vogue, sottolineando che c’è un enorme “problema culturale” con le donne over 50. “Non è un nostro problema! Come donne, vogliamo essere sane, vogliamo invecchiare.Cominciò a spiegare.

L’attrice e imprenditrice ha mostrato la sua rabbia nei confronti di chi critica le donne per la loro età:Questa idea che dovremmo congelare nel tempo è piuttosto strana.Cioè, secondo loro, il problema è a livello sociale, in quanto sono tenuti a rispettare alcuni canoni di bellezza, e sono quelli che vengono puniti di più per la loro età avanzata.

Inoltre, non ha esitato a mostrare la sua immagine Sostegno e ammirazione per altre personalità che hanno sostenuto la stessa idea e “abbracciano la vecchiaia”Come l’attrice Andie MacDowellche in precedenza aveva indicato che non si sarebbe tinto, ma lo farà Tieni i suoi “bellissimi riccioli grigi”.

Gwyneth Paltrow rivela anche la differenza tra l’invecchiamento negli uomini e nelle donne, o almeno come appare dall’esterno. E mentre è “prezioso” vedere come invecchiano gli uomini, le donne affrontano critiche e domande come: “Cosa hai intenzione di fare con le rughe e l’invecchiamento? “C’è sicuramente un doppio standard, vogliamo invecchiare”, ha aggiunto l’attrice.

E questo di nuovo influisce sul fatto che ogni donna dovrebbe invecchiare come vuole: “Penso che vogliamo essere esempi di come invecchiare. Ogni donna dovrebbe invecchiare come vuole. Alcune donne vogliono avvicinarsi a tutto esteticamente, e alcune donne vogliono essere una bisnonna francese che non fa mai niente.. Ognuno dovrebbe essere autorizzato a farlo come vuole”.