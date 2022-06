H6PRO, una cuffia ad alte prestazioni per tutti i tipi di giocatori

Le serie EPOS H6PRO sono cuffie dal design elegante ed elegante Destinato ai giocatori professionisti o a coloro che trascorrono molto tempo davanti a uno schermo E che cercano un’immersione totale nel gioco.

La serie è disponibile in due presentazioni: l’H6PRO Closed progettato per offrire prestazioni hi-fi eccezionali con una firma audio stretta, potente e mirata, mentre l’H6PRO Open offre prestazioni simili, ma con una firma audio aperta e ampliata. Cioè, non c’è un completo isolamento dal mondo esterno.

Chiuso. Ottima tenuta acustica

H6PRO Closed offre le migliori prestazioni possibili su tutta la gamma audio con la massima fedeltà e il minimo affaticamento dell’ascolto. Questa configurazione pesa 322 grammi e i suoi padiglioni sono realizzati in ecopelle. Gli autobus sono corretti e forniscono un’estensione Buon profilo audio con ottimo isolamento ambientale.

aprire. suono realistico

H6PRO Open offre un’ampia gamma audio con una bobina Realismo senza precedenti e suono di gioco naturale per l’uso in ambienti silenziosi O quando vuoi essere consapevole dell’ambiente. C’è anche il filtraggio dell’audio ricevuto verso l’esterno, quindi è necessario regolare il volume se non si desidera che l’ambiente lo senta. Pesa un po’ più leggero, 309 grammi, e gli altoparlanti sono realizzati con un materiale imbottito.





microfono

È rimovibile e ha un sistema di connessione magnetica per facilitare lo scollegamento e il collegamento. Inoltre, rispetto alle altre versioni dell’azienda, il braccio flessibile del microfono è più lungo, il che ne migliora la capacità di captazione e gli conferisce flessibilità nel posizionamento, oltre al design sottile. Con un semplice gesto di sollevamento, si spegne. Inoltre, per chi non vuole giocarci, è molto facile da rimuovere e il dispositivo viene utilizzato come un classico casco.





Contatto

Queste cuffie Sono di tipo plug and play, Ciò significa che non richiede alcuna configurazione o software aggiuntivo. Funzionano in modo ottimale fin dall’inizio, realizzandoli Compatibile con PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Inoltre viene fornito con i cavi per la console e il computer, che ti consentono di passare da una piattaforma all’altra, e questo gli conferisce un enorme vantaggio nell’uso se hai più dispositivi a casa.

Non hanno il bluetooth, quindi la connessione è obbligatoria via cavoCiò si traduce in una significativa riduzione di peso (da 309 a 322 grammi a seconda della versione) che gli conferisce un notevole vantaggio nelle sessioni di gioco a lungo termine. La lunghezza del cavo è ben bilanciata in modo che non sia un fastidio durante il gioco, ma nemmeno un ostacolo se utilizzato con altri tipi di dispositivi.

È considerato l’unico utilizzo con i laptop, perché la presa normalmente utilizzata per i computer non funziona su questi dispositivi.





disegno

Il suo aspetto è impeccabile, con cerniere che permettono alle cuffie di adattarsi perfettamente all’orecchio. L’archetto superiore è più sottile del solito in questo tipo di periferica, il che ne riduce il peso. I padiglioni si adattano perfettamente, rendendolo molto confortevole e, oltre a isolare completamente i rumori esterni, consente anche la traspirazione ed evita il surriscaldamento della zona.

Di tutte le caratteristiche dell’H6Pro la più notevole è il suo comfort, sCon cuffie comode anche nelle lunghe sessioni, Tutti i materiali invitano l’utente a continuare a giocare senza preoccuparsi delle brutte sensazioni causate dall’uso prolungato, che è comune in dispositivi simili.





Caratteristica

cuffia

Driver: 42mm aerodinamico, chiuso

Risposta in frequenza: 20 – 20000 Hz

Resistenza: 28Ω

Sensibilità: 117 dB SPL a 1 kHz 1 V RMS

THD: <0,7% @ 1 kHz 1 V RMS

microfono:

Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz

Stile pickup: bidirezionale

Sensibilità: -35 dBV/Pa a 1 kHz

Stile: staccabile

Prezzo: 179 euro