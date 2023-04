Ha 32 anni, ha fondato un’azienda che applica l’intelligenza artificiale a fusioni e acquisizioni ed è l’ultimo milionario giapponese.

Shunsaku Sagami, 32 anni, fondatore e CEO di M&A Research Institute HoldingsÈ il nuovo miliardario Giappone. Le azioni della società, specializzata in fusioni e acquisizioni di piccole e medie imprese, sono aumentate e hanno superato più di– 340% dalla sua IPO lo scorso giugno.

La partecipazione del 73% di Sagami nella società ora vale poco più $ 1.000 milioni Sulla base del prezzo di chiusura di venerdì di $74,36.

Fondato nel 2018, il Mergers and Acquisitions Research Institute utilizza a intelligenza artificiale Abbinare i potenziali acquirenti ad attività che, pur essendo redditizie, normalmente correrebbero il rischio di chiudere perché i proprietari stanno invecchiando e non riescono a trovare successori.

Sagami è diventata abile nel concludere affari rapidamente, impiegando poco più di sei mesi per completare un accordo, rispetto alla media del settore di un anno.

Nel trimestre conclusosi a dicembre 2022, ha completato 33 accordi, con altri 426 in sospeso, secondo l’ultimo rilascio degli utili.

L’attività di fusioni e acquisizioni è aumentata vertiginosamente in Giappone, raggiungendo un record di 4.304 accordi nel 2022, secondo Recof, una società di monitoraggio giapponese. Questi vanno da grandi operazioni a transazioni di dimensioni modeste che Sagami sta prendendo di mira. L’anno scorso, la società di investimenti statunitense KKR ha privatizzato la società giapponese Sistema di trasmissione Hitachi a un prezzo d’occasione 5,2 miliardi di dollari. I precedenti accordi di fusione e acquisizione includono la vendita di un’azienda IT (ricavi) per 200 milioni di yen senza un successore di un concorrente (ricavi) per 1,5 miliardi di yen in cerca di espansione.

Breve storia di Shunsaku Sagami

Sagami, il cui primo lavoro era nella pubblicità piuttosto che nell’alta finanza, è stato motivato dalla propria esperienza ad avventurarsi in fusioni e acquisizioni. Nel 2015 ha creato una società di media di moda chiamata alpaca Acquisita dall’Agenzia per le Pubbliche Relazioni vettoreelencato a Tokyo, e successivamente rinominato supporti intelligenti. Sagami, allora poco più che ventenne, ha continuato a lavorare per l’azienda e l’ha aiutata a lanciare nuove acquisizioni.

Mentre era lì, ha scoperto quelle che credeva essere inefficienze nel processo di trading, ha scritto in un post sul sito web del Mergers and Acquisition Research Institute. Nel frattempo, Sagami ha anche assistito alla chiusura dell’azienda di suo nonno perché non c’era nessuno che le succedesse per mantenerla in funzione.

L’obiettivo principale di Sagami era aiutare a preservare le piccole e medie imprese giapponesi. Più del 99% di tutte le aziende in Giappone sono PMI e circa due terzi non hanno successori, secondo Teikoku Databank, una società di ricerca finanziaria.

M&A Research implementa un sistema di corrispondenza basato sull’intelligenza artificiale per aiutare a trovare potenziali acquirenti per le aziende i cui proprietari sono desiderosi di vendere. Addebita una commissione di successo, che viene pagata solo quando l’affare è chiuso. L’azienda afferma che i prezzi a misura di cliente e un approccio basato sull’intelligenza artificiale le hanno dato un vantaggio rispetto alla concorrenza.

Il successo ha spinto Sagami a quotare la sua azienda alla Borsa di Tokyo nel giugno dello scorso anno, meno di quattro anni dopo la fondazione della società.

Il Mergers and Acquisitions Research Institute ha riportato un utile netto di 7,1 milioni di dollari su un fatturato di 15,7 milioni di dollari nel trimestre conclusosi a dicembre 2022. Il fatturato annuo dell’azienda è aumentato di quasi il 200% su base annua a 28,8 milioni di dollari nell’anno fiscale conclusosi a settembre 2022 e il suo profitto è quasi quadruplicato a 9,8 milioni di dollari nello stesso periodo. . Il numero di consulenti M&A presso l’azienda è raddoppiato a 90 alla fine di dicembre.

Dopo aver scoperto che gli imprenditori che ci guadagnavano chiedevano all’azienda come investire la loro nuova ricchezza, Sagami si è ora ramificata nella gestione patrimoniale.

Una nota pubblicata sulla rivista statunitense Forbes.