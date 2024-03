Ha condannato le restrizioni israeliane all'ingresso degli aiuti a Gaza

Ramallah, 12 marzo (Prensa Latina) Oggi gli abitanti di Gaza dipendono dagli aiuti umanitari per sopravvivere, ma Israele ha aumentato le restrizioni all'ingresso di prodotti nella Striscia e ha denunciato l'agenzia delle Nazioni Unite responsabile del sostegno ai palestinesi.

Il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciato nel suo resoconto sul sito X il rifiuto delle forze di quel paese di entrare in un camion che trasportava materiali di vitale importanza.

Ha rivelato che l'auto è stata rifiutata perché trasportava forbici utilizzate nelle forniture mediche per bambini.

Le forbici mediche si aggiungono ora a una lunga lista di articoli proibiti che le autorità israeliane classificano come “a duplice uso”, secondo quanto criticato dal funzionario.

Lazzarini ha spiegato: “L’elenco comprende materiali di base e salvavita: dai farmaci anestetici, pannelli solari, bombole di ossigeno e ventilatori, alle pillole per la purificazione dell’acqua e ai farmaci antitumorali”.

Ha sottolineato che è necessario facilitare e accelerare l’invio di aiuti umanitari e la consegna di materiali di base e critici, poiché da questo dipende la vita di due milioni di persone e non c’è tempo da perdere.

Questa settimana, l’UNRWA ha anche denunciato la crescente carestia nella Striscia di Gaza e ha accusato Israele di impedire l’ingresso di cibo nella Striscia.

La fame è ovunque a Gaza, e la situazione nel nord è disastrosa, con gli aiuti via terra rifiutati nonostante i ripetuti appelli, ha riferito la fondazione in X.

L'UNRWA è oggetto di forti critiche a seguito delle accuse mosse dal governo di Benjamin Netanyahu contro 12 dei suoi 13.000 dipendenti per la presunta partecipazione all'operazione del Movimento di resistenza islamica (Hamas) il 7 ottobre.

Sia l’agenzia che le Nazioni Unite hanno annunciato un’indagine immediata, ma diversi paesi occidentali, tra cui Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito, hanno sospeso i loro finanziamenti, sebbene queste accuse non siano state ancora provate.

Pochi giorni fa Lazzarini aveva avvertito che lo smantellamento dell'organizzazione sarebbe una misura miope perché avrebbe conseguenze disastrose.

Ha aggiunto: “L'attuazione di questo piano è già in corso con la distruzione delle nostre infrastrutture in tutta la Striscia di Gaza”.