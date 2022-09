Ha convertito una moneta da $ 1 in $ 50.000 in pochi minuti e ha rivelato il trucco fantastico

un imprenditore virale dentro social networks per la sua proposta innovativa. Gioielli È un progetto che trasforma Monete Da tutto il mondo in pezzi di gioielleria. Il video ha avuto effetto su Internet Dopo che l’autore ha dichiarato che può Converti monete di piccolo valore in pezzi fino a $ 50.000.

MONEJOYAS: Com’è l’imprenditorialità?

riguarda Gioielliun affari di famiglia chi cerca di trasformarsi Monete Comune e antico nei gioielli appesi, unico e originale.

Facundo ragazzafondatore della società, Dipendenza tic toc Che ha conosciuto il commercio all’età di cinque anni grazie al padre. Suo padre, a sua volta, ha appreso dell’attività tramite suo fratello maggiore, Jose, che conia ancora monete.

“Realizziamo ogni pezzo con l’illusione che possa rendere felice qualcuno da qualche parte nel paese o nel mondo. Speriamo che tu sia una di quelle persone”, affermano sul loro sito web.

Come crei pezzi in MoneJoyas?

Il fondatore del progetto ha rivelato nel suo racconto tic toc Come Converti semplici monete in belle monete pezzi di gioielleria.

Nel video viene menzionato che prima di iniziare determina il design che verrà implementato. Quindi, una volta selezionato il modello, preparate le monete per iniziare il lavoro più importante: traforato

Consiste in una tecnologia che si basa sulla perforazione di un materiale solido per scopi puramente decorativi. Questo può richiedere mezz’ora per i modelli più semplici e 5 ore per quelli più complessi. ha confermato Facundo nelle sue reti.

finalmente, Il pezzo è lucidato per dargli lucentezza e gli accessori sono impostati per essere utilizzati come catena e gancio. I prodotti vengono consegnati nell’apposito imballo corredati di Certificato di Autenticità e Garanzia.

Dove e come ottenere MoneJoyas?

I prodotti Enterprise possono essere visualizzati e acquistati tramite moneyjoyas.com.

Qual è il valore dei prodotti Monejoyas?

L’azienda offre 3 linee di produzione: Edizioni Classic, Premium e Unlimited.

Nella gamma Classic, i prezzi variano da Da $ 6.500 a $ 8.900. Nel gruppo premium, i prezzi possono raggiungere $ 50.000. Infine, nella linea Unlimited Edition, si possono vedere blocchi sconosciuti con valori intermedi $ 8000 e $ 25.000

