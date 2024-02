Ha fatto piangere Hirving Lozano in Italia e ora il karma lo perseguita in Europa

Dicono che se rendi la vita impossibile a una persona, il karma ti perseguiterà per molto tempo, cosa che è accaduta a un personaggio della sua vita. Hirving Lozano Il soggiorno in Italia gli ha lasciato un'impressione significativa. L'attaccante messicano ha ammesso all'epoca di averlo fatto piangere, ma ora Chuckie è stabile e punta a diventare campione. PSV EindhovenD'altra parte Gennaro Gattuso Vivi un vero Karma in Europa.

Hirving LozanoDurante la sua intervista con Hugo SanchezHa ammesso che la fase più difficile della sua carriera in Europa è stata sotto la guida dell'allenatore italiano Gennaro GattusoNon solo non conosceva la lingua, ma anche l'atteggiamento dell'allenatore era problematico, ha rivelato il giocatore del PSV Eindhoven, tornato in Olanda dopo aver vinto il titolo con il Napoli.

“Ci sono state delle circostanze, in Serie A non siamo andati bene, c'è stato un problema, hanno rincorso Ancelotti. Arriva Katuso. Non mi conosceva, non sapeva dove giocavo, ma non mi ha chiesto niente. Sono sempre stato in banca. COSÌ, Quell'anno fu terribile e piansi con mia moglie disperato.. Ti rendi conto che sei migliore di molte persone là fuori e pensi: “Perché non mi hanno inserito?” “Perché non mi lasciano?” All'epoca era d'accordo. Hirving Lozano.

Ma quando Hirving Lozano Ha resistito alla pressione, è stato titolare, poi è diventato campione con Luciano Spalletti e viceversa. Gennaro Gattuso Ha provato ad arrangiarsi in Italia ma è stato esonerato dalla Fiorentina dopo una settimana, ha chiesto asilo in Premier League con il Tottenham, ma i suoi tifosi hanno fatto una campagna perché non venisse a causa dei commenti discriminatori fatti da Gattuso anni fa.

Il karma ha raggiunto Gennaro Cattuso?

Alla fine, sembrava il destino della Spagna Gennaro Gattuso, ma non è durato nemmeno a Valencia, dove i risultati non sono arrivati. La sua ultima destinazione era la Francia, ma dopo non aver trovato la strada per la vittoria, Olimpico di Marsiglia Decide di licenziarlo. Karma sta dando la caccia a Katuso? La verità è che D.T Hiving LozanoNon è stato possibile risolvere un piano a lungo termine.