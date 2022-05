Ha filtrato il design del telefono pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung potrebbe presto annunciare uno dei suoi smartphone più importanti nel suo catalogo; Il Samsung Galaxy ZFold 4. Questo dispositivo con schermo pieghevole e specifiche di fascia alta può arrivare durante i mesi di settembre e agosto con alcune funzionalità ereditate da Galaxy S22, oltre a nuove funzioni che gli consentono di combattere il resto dell’ovile rispetto ai suoi concorrenti. Le sue specifiche, al momento, sono sconosciute, ma Il suo design è già stato visto in una perdita.

Le immagini del presunto Samsung Galaxy Z Fold 4 sono tratte da Onleaks, famoso leaker del dispositivo, e sono state pubblicate sul portale Prezzo intelligente. In realtà vengono creati in base ai dati sull’aspetto fisico. Pertanto, alcuni elementi di design potrebbero differire nella versione finale. Tuttavia, ci consente di avere un’idea approssimativa di quale sarà questa prossima ammiraglia, quale Manterrai il concetto di piegatura “a libro”.con display esterno e pannello OLED flessibile all’interno che si ripiega e si apre verso l’interno.

In effetti, il design del Samsung Galaxy Z Fold 4 è molto simile a quello del Galaxy ZFold 3, con lievi differenze in alcune sezioni, come l’unità fotografica. Questo, in particolare, Ha obiettivi integrati nel telaio stesso., proprio come il Samsung Galaxy S22 Ultra. Le sue dimensioni sono state modificate, inoltre, per renderlo un po’ più basso, ma un po’ più largo, e quindi anche le proporzioni dei monitor possono essere modificate.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy Z Fold 4

Per i pannelli, detto portale assicura che lo schermo esterno abbia delle dimensioni 6,2 polliciMentre sarà dentro 7,6 pollici. Ad ogni modo, con la tecnologia OLED. Non è noto, sì, la decisione stessa. Anche la frequenza di aggiornamento dello schermo, anche se in entrambi i casi è probabile che raggiungano i 120 Hz, e un altro dettaglio importante è che il pannello interno manterrà la fotocamera sotto lo schermo, che potrebbe fornire una qualità migliore rispetto al suo predecessore.

In termini di specifiche, è probabile che il Galaxy Z Fold 4 abbia un SoC Snapdragon 8 Gen 1. Oppure, l’ultimo chip Samsung, l’Exynos 2200. Le immagini mostrano anche che avrà un totale di cinque fotocamere: tre fotocamere principali, una per i selfie sul pannello esterno e una sotto il display interno flessibile.