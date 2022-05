‘Ha i suoi soldi e prende decisioni per lui’: rivelano che Chino Miranda è stato ‘rapito’ da suo cugino in Venezuela e il suo allenatore dice che è malato terminale | persone | intrattenimento

Finora, le dichiarazioni che Nacho E l’ex moglie Chino Miranda portato alla salute cantante Sono contrari. E ora, ancora una volta, emergono alcuni dati controversi che confermano che la traduttrice di “Niña Bonita” è stata “rapita” da un parente in Venezuela.

La madre dell’artista venezuelana, Alcera Perez, ha spiegato in passato quale fosse la sua reale situazione dopo. soffri di neuropatia periferica Ciò lo ha tenuto in gravi condizioni ed è stato portato all’ospedale di Miami. Quindi, anche i fan che erano un membro di uno dei due più amati dello show si chiedono cosa stia davvero succedendo.

Intanto le speculazioni si moltiplicano perché l’ex membro di Chino e Nacho È lontano dalle reti senza fugare alcun dubbio.

Hanno confermato che la cugina di Chino, Miranda, lo tiene “rapito”.

Ancora una volta, sono stati i controversi presentatori di “Chismo no Like”, Javier Siriani ed Elisa Berstein, a fornire informazioni su Chyno Miranda. L’argentino ha affermato di avere prove evidenti che il cantante è stato indotto con l’inganno a portarlo in Venezuela e che nel suo paese d’origine è stato “rapito da suo cugino”.

Il nome della sua parente è Yurubia, e il duo di presentazione l’ha citata come responsabile del suo trasporto a Caracas, dove è stato ricoverato in una clinica del governo venezuelano.

“Non era sua madre, e non era la sua ragazza, o il venezuelano è ‘collegato’, Julio Ducharne, Direttore Inviato da Natasha (Araos) per spiare l’intera situazione, la persona che ha rapito Chino Miranda è suo cugino Yoruba, che lo ha portato in Venezuela a dicembre ed è stato ingannato il giorno successivo in una clinica del governo venezuelano”, ha detto Kariani.

Ha affermato che “ha tutoraggio, ha i suoi soldi e prende decisioni per Chyno Miranda”, riferendosi al fatto che la cantante è isolata.

Attraverso l’immagine che hanno messo sullo schermo, hanno mostrato una giovane donna che sarebbe la cugina del cantante e, secondo Siriani e Berstin, la donna che si prende cura della sua salute.

Ha aggiunto che vogliono organizzare una festa per raccogliere “denaro d’argento” con il pretesto di aggiungere risorse al trattamento dell’artista e ha affermato che queste intenzioni non sono corrette.

L’allenatore di Chyno dice che la sua malattia non può essere curata

Nello stesso programma, hanno rilasciato la prima parte dell’intervista al personal trainer di Chyno Miranda, di nome Juan Cortés, che ha accusato l’ex artista di non essersi preso abbastanza cura di lui durante la sua riabilitazione.

A suo avviso la dichiarazione Natasha Araus parla della salute dell’ex marito, mentre conferma che sta “bene”per niente, perché ha detto che le sue condizioni sono ancora gravi e “qualcosa di cui soffrirà per il resto della sua vita”.

La malattia è già incurabile, cioè non sarà curata dalla neuropatia. Ma posso vivere con lei purché sia ​​ben trattata e ben nutrita”, precisando le cure che dovrebbero avere nella loro delicata situazione.

Ha confermato nell’intervista che il 37enne, in passato, non poteva tenere una conversazione per 10 minuti, perché diceva sempre le stesse parole e non si allacciava nemmeno le scarpe, perché soffriva di due grosse ulcere al letto. Questo parlava della sua mancanza di cure.

“Aiutami, aiutami, aiutami”, ha detto, “è stato semplicemente perché il suo cervello non si collegava per riprodurre i suoi pensieri”, ha detto, ricordando quell’occasione in cui gli era impossibile parlargli.

Sebbene non sia un medico, Curtis ha osato menzionare che l’assunzione eccessiva di antidolorifici prescritti per ridurne gli effetti Corona virusPotrebbe aver causato l’encefalite. “Dobbiamo indagare sul motivo per cui si è verificata l’encefalite”, ha detto.

L’allenatore ha accusato l’ex moglie di Chyno di non prendersi abbastanza cura di lui e di esporlo al pubblico ridicolo quando entrambi si sono seduti a fare dichiarazioni sulla loro rottura, in cui ha incolpato tutta la rottura. “Era una sceneggiatura”, ha detto con forza. (E)

