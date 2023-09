Ha le dimensioni di un granello di sale e registra video a 30 fotogrammi al secondo

Il CameraCubeChip ha dimensioni di 0,65 x 0,65 x 1,158 mm ed è in grado di registrare video con una risoluzione di 200 x 200 pixel a 30 fotogrammi al secondo.

Questo è l’Omnivision OVM6948, il sensore per fotocamera più piccolo al mondo in vendita, da vicino

La tecnologia è avanzata al punto che ora è possibile Integrazione di un sensore fotografico da 200 megapixel nello smartphone Samsung lo ha mostrato anche nel suo telefono Galaxy S23 Ultra. Le fotocamere mobili stanno diventando sempre più potenti e possono essere montate su di esse Moduli fotografici più piccoli integrati nello chassisottenendo un’estetica davvero distinta.

Ma oggi non siamo qui per parlarvi di una fotocamera pensata per l’intrattenimento come quella dei cellulari, bensì piuttosto in un certo senso La sua missione è salvare vite umane, perché viene utilizzato soprattutto in medicina. Questa è la CameraCubeChip, la fotocamera che… Ha le dimensioni di un granello di sale ed è in grado di registrare video a 30 fotogrammi al secondoQuesto la rende la fotocamera più piccola al mondo.

Questo è tutto ciò che devi sapere su CameraCubeChip

La CubeChip Camera è una piccola fotocamera dotata di… Dimensioni 0,65 x 0,65 x 1,158 mm Dotato di un sensore Omnivision OVM6948, che a sua volta misura 0,57 x 0,57 x 0,23 mm, ha guadagnato Guinness World Record per il più piccolo sensore di immagine disponibile in commercio.

Come spiega Omnivision in Il loro sito webL’OVM6948 è un sensore fotografico in formato ottico da 1/36 di pollice dotato di una matrice di immagini in grado di Cattura video con una risoluzione di 200 x 200 pixel a 30 fotogrammi al secondo.

Inoltre, questo piccolo sensore sfrutta la tecnologia pixel OmniBSI+ di OMNIVISION, che fornisce… Ottima qualità dell’immagine in termini di precisione del colore, nitidezza e basso rumore E ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

L’Omnivision OVM6948 è progettato per essere integrato in molti strumenti medici con un diametro di un millimetro Come guide, endoscopi e cateteri monouso In questo senso, grazie al fatto che questo sensore ha un consumo energetico molto basso, Viene generato meno calore all’estremità distale dello strumento, migliorando il comfort del paziente Ciò, inoltre, consente di eseguire procedure più lunghe.

Ma non è tutto, perché questo piccolo sensore si integra anche nei gadget in modo molto semplice grazie alla sua interfaccia a 4 pin e Uscita dati analogica in grado di trasmettere dati fino a 4 metri con un rumore minimo del segnale.