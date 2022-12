Ha offerto leggermente tra la resistenza di 2 settimane e la media mobile di 10 giorni

La coppia EUR/USD ha rinnovato il suo minimo infragiornaliero, eguagliando il suo più grande rialzo giornaliero in due settimane.

I segnali dell’RSI e del MACD indicano che i rialzisti stanno perdendo forza.

Il rally più alto potrebbe fungere da importante resistenza al rialzo, mentre gli orsi devono convalidare il “rapporto aureo”.

il marito EUR/USD Scende a 1,0640 e rinnova il suo minimo infragiornaliero durante la prima ora della sessione europea di venerdì. Pertanto, la coppia di valute principale è invertita Resistenza dalla linea di tendenza al ribasso due settimane fa.

Il pullback può anche essere associato a un segnale MACD ribassista, che a sua volta indica un’ulteriore debolezza dei prezzi.

Tuttavia, la media mobile a 10 giorni intorno a 1,0620 al momento della scrittura sta limitando il calo a breve termine della coppia EUR/USD.

Tuttavia, l’RSI (14) si sta muovendo verso l’alto intorno all’area di ipercomprato, che a sua volta si unisce alle condizioni MACD e al mancato attraversamento dell’EMA immediato, sopra menzionato, per mantenere i venditori ottimisti per la coppia EUR/USD.

Pertanto, il perdurare della debolezza del prezzo al di sotto della media mobile a 10 giorni potrebbe trascinarlo gradualmente verso il precedente massimo mensile vicino a 1,0480.

Tuttavia, il livello di ritracciamento del 61,8% di Fibonacci Il declino della coppia EUR/USD in maggio-settembre vicino a 1,0310, noto anche come “rapporto aureo”, è diventato cruciale per la convinzione degli orsi.

Al contrario, i movimenti di ripresa rimangono sfuggenti anche se i rialzisti EUR/USD riescono a superare la linea di resistenza immediata, intorno a 1,0690 al più tardi. Il motivo potrebbe essere correlato al precedente ribasso della coppia dall’area sotto 1,0800, riferito a maggio 2022. Pertanto, gli acquirenti della coppia hanno bisogno di una violazione riuscita della soglia di 1,0800 per continuare a controllare.

EUR/USD: grafico giornaliero

direzioneSi prevedono cadute