Ha quasi 10 successi su IMDb e ricrea uno dei più grandi disastri della storia. Questa miniserie di 5 episodi è un gioiello che puoi guardare su HBO Max

Dal creatore di “The Last of Us”

Cattivo La miniserie che è diventata un fenomeno televisivo È che vengono colpiti duramente per un periodo di tempo molto limitato e poi sembrano svanire sullo sfondo e sono più o meno dimenticati. Qualcosa, ovviamente, non vale il premio “Chernobyl”, disponibile su HBO Max.

Suona Chernobyl

Nel 1986 si verificò uno dei disastri più gravi della storia umana: durante un test di sicurezza presso la centrale di Chernobyl (Ucraina), Un reattore nucleare è esploso e ha rilasciato un’enorme quantità di radioattività. Migliaia di persone sono state infettate dalle radiazioni e molte di loro sono morte.

La serie ci racconta tutte le circostanze che circondano questo incidente, dalle mani di specialisti (scienziati e politici) che hanno deciso che Indagare e far luce sulle vere cause e conseguenze Un gravissimo incidente che poteva essere evitato.

Chernobyl lo è Miniserie del 2019 creata da Craig Mazin per HBO. Contiene solo 5 episodi della durata di circa 1 ora e si basa sul libro di saggistica “Voices from Chernobyl” di Svetlana Alexievich.

Prima che Mazen avesse successo in The Last of Us, ci ha sorpreso con questa serie che ci ha avvicinato al dramma. Uno dei disastri più terribili della storiase non la maggior parte, molti di noi non erano consapevoli della reale portata della tragedia.

La serie inizia con l’incidente stesso, che fa provare allo spettatore la stessa sofferenza delle persone che hanno dovuto affrontarlo. In seguito si dedicò a districare il groviglio di eventi che lo circondavano, svelando poco a poco ciò che purtroppo non sorprende nessuno: Il vero disastro non è stato un errore accidentale, ma piuttosto il risultato di una serie di negligenze Si poteva evitare.

l’appuntamento Si difende in modo complesso a favore della veritàper nominare sia le persone che hanno contribuito a indagare sull’evento e a mettere in pericolo la propria vita, sia le persone che hanno cercato di lavarsene le mani e di liberarsi della propria responsabilità.

Inoltre, dal momento che il primo capitolo parlava di un incidente, una delle difficoltà più ovvie è stata fare progressi drammatici da lì, ma l’episodio finale riesce a tenerti al limite come nessun altro, con quell’esperienza il trio un tempo eccezionale brilla ancora una volta. Rappresentazione dei protagonisti che compongono Jared Harris, Stellan Skarsgard ed Emily Watson.

Chernobyl Merita di essere qualcosa di più del fenomeno televisivo di due anni faUna serie potente e scioccante che giustifica la verità e si rifiuta di seppellire questo disastro nell’oblio. Se dimentichiamo, come impareremo dagli errori?

In Espinov | La migliore miniserie nella storia della HBO