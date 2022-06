Ha realizzato una tripletta ed è diventato il capocannoniere della storia del Senegal

Sadio Mane torna in prima pagina sui tabloid, anche se questa volta non per le voci sulla sua partenza. Liverpool. L’attaccante è compagno di squadra di Luis Diaz in Inghilterra, È stato lui a creare l’atmosfera in Senegal contro il Benin nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa con tre gol per diventare il capocannoniere della nazionale.

Mane festeggia uno dei suoi tre gol con il Senegal. Twitter: @fsfofficielle

L’attaccante ha brillato con la sua nazionale. Il record è stato la vittoria per 3-1 del Senegal sul Benin all’inizio del Gruppo L delle qualificazioni alla Coppa d’Africa.. Già nella prima fase ne ha trasformati due per raggiungere la linea della retrocessione 31 volte in tutta la sua storia con la squadra.

Nella seconda fase, l’attaccante ha sbuffato di nuovo oltre la rete dell’avversario per rivendicare la vittoria con un altro tiro di dodici passi. Con questi tre gol, Mane ha superato Henri Camara (31) ed è salito sul podio come capocannoniere della sua nazionale.



1 relativo

Dopo aver gareggiato con il Senegal, Sadio dovrà tornare alla sua routine nel calcio internazionale e decidere cosa accadrà alla sua carriera.

In settimana il giocatore ha lasciato la porta aperta a un regista in conferenza stampa e ha dichiarato di “non disperare” e che “vedremo il futuro insieme”. secondo Romano FabrizioE il Il Bayern Monaco è il principale candidato per la tessera giocatore, che ha ancora un contratto di un anno con il Liverpool.