Ha un potente processore AMD e sta nel palmo della tua mano

I telefoni e i tablet Android sono dispositivi che ci permettono di lavorare o adempiere ad obblighi praticamente ovunque. Grazie a questo, molte persone in Spagna possono utilizzarne uno Fare una certa parte del tuo lavoro, studiare o anche leggere Mentre sei sui mezzi pubblici, in biblioteca o anche a casa.

Ci sono alcuni Tablet dotati di custodia con tastiera integrata. Questo è senza dubbio l’accessorio più utile che puoi acquistare quando si parla di produttività. Questa però non è l’unica soluzione per avere sempre a disposizione la tastiera per i nostri dispositivi.

Ci sono anche alcuni dispositivi molto strani che consentono questo. Il dispositivo qui sotto non è solo quello che sembra, ma di cosa si tratta Un computer completamente formattato delle stesse dimensioni di quello che lo occupa tastiera. Tutto ciò di cui hai bisogno è uno schermo e un po’ di pazienza per raggiungere queste dimensioni, perché in termini di potenza non è affatto male.

Il mini PC più compatto

No, questo dispositivo simile a una tastiera non è solo una tastiera, è l’intero computer. Si tratta di un MiniPC è prodotto dalla società Linglong, che nonostante le sue piccole dimensioni nasconde un computer e, soprattutto, sta in tasca. Ovviamente non ha un display integrato, quindi sarà necessario utilizzare la connessione USB Type C per collegarne uno.

Questo dispositivo contiene all’interno Il processore è firmato AMD ed è Ryzen 7 8840U, una versione destinata ai laptop che presenta un riscaldamento inferiore rispetto al modello tradizionale. La sua RAM è di 32 GB e la memoria interna è di 1 TB, quindi la verità è che funziona molto bene in termini di prestazioni.

Computer all’interno della tastiera

Ling Long

L’autonomia, secondo il marchio, lo è Circa 10 ore di attività leggere senza lo schermo collegato, il che è un fatto molto strano che vengano forniti in questo modo, poiché utilizzare uno di questi dispositivi senza schermo può essere molto complicato. Sui suoi bordi sono presenti dei piccoli fori ideali per la ventilazione, garantendo che il dispositivo non si surriscaldi durante l’utilizzo, nonostante sia piuttosto complesso date le sue dimensioni ridotte.