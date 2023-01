Ha un rapporto prezzo/prestazioni migliore rispetto all’RTX 4080?

MSI sembra più felice di rilasciare a RTX 4070Ti rispetto all’RTX 4080. Il produttore ha pubblicato un tweet (successivamente cancellato) raccomandando l’ultima versione di Nvidia rispetto all’RTX 4080.

MSI non è molto soddisfatta dell’RTX 4080 e consiglia l’RTX 4070 Ti

Come sappiamo, il RTX 4070Ti È stato rilasciato di recente e MSI ha i propri modelli personalizzati pronti. Questi modelli hanno un prezzo da $ 839 a $ 949. Questi prezzi sono inferiori a quelli dell’RTX 4080.

MSI sembra concordare con il pensiero della maggior parte della comunità, l’RTX 4080 sembra avere un prezzo troppo alto per quello che offre.

Un pilastro imponente, la NVIDIA GeForce 4070 Ti è ora in vendita nel nostro MSI Store! Sperimenta la potenza dell’ingegneria di Ada Lovelace, a un costo che “non è così male come un 4080”! Link: https://t.co/70uJfQAwPB pic.twitter.com/jBAPg72FMq — MSI Gaming USA (@msiUSA) 6 gennaio 2023

Ricorda che il prezzo MSRP ufficiale RTX 4070Ti è un $ 799molto meno di $ 1199,99 affiliato RTX 4080. Ciò potrebbe far sì che le vendite di questo modello non siano molto elevate e lo stock praticamente non si muova.

In caso contrario, i partner Nvidia sono convinti con l’RTX 4080 Cosa rimane per il resto della comunità di gioco? Nvidia dovrà abbassare il prezzo di questo modello se vuole davvero catturare l’attenzione dei giocatori. Nel frattempo, l’RTX 4070 Ti non sembra una cattiva scelta per il rapporto prezzo/prestazioni, anche se per l’RX 7900 XT in questa fascia di prezzo sembra che la concorrenza sarà dura. Saranno settimane e mesi molto interessanti, con il rilascio di diverse schede grafiche di Nvidia e AMD, che dovremmo vedere anche le vendite di alcuni modelli. Ti terremo informato.