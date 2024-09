Ha una dimensione di 75 pollici e una risoluzione di 4K

È tempo di godersi una smart TV di prim’ordine. La creazione di Xiaomi non delude

La parte anteriore della Xiaomi Smart TV non lascia nessuno indifferente

Grazie a questa offerta di Amazon potrete rivoluzionare il vostro salotto con una delle migliori smart TV proposte da Xiaomi. Stiamo parlando di Televisore Xiaomi A Pro 2025 da 75 polliciQuale Il prezzo scende a 749€. Ma non è tutto, perché se sei anche abbonato ad Amazon Prime, non devi pagare nulla per la spedizione.

Nel catalogo di smart TV proposto da Xiaomi si possono trovare opzioni di tutti i tipi, per soddisfare tasche e soggiorni molto diversi. La serie A Pro 2025 è stata l’ultima ad essere introdotta e crediamo di sì Questa versione da 75 pollici potrebbe essere la migliore per coloro che non vogliono tagliarsi i capelli.. Montalo sulla parete del tuo soggiorno e aiuta a creare la tua sala cinema.

Si prega di notare che la nostra selezione Continua ad essere venduto a 799 euro nello store ufficiale XiaomiCon Amazon hai un ottimo prezzo a portata di mano. Se sei interessato, non pensarci troppo, sai già che queste offerte di solito sono disponibili solo per un periodo limitato.

Divertiti al massimo con Xiaomi TV

Non ti ci vorranno più di 3 secondi per capire che lo schermo di questo televisore ti attirerà fin dal primo momento. Incontrerai un’enorme facciata con pochissima cornice e un pannello di vetro molto sottile su cui sporge il tuo petto Pannello 4K da 75 pollici. Tutti i tuoi amici e familiari vorranno fermarsi costantemente a casa tua per ammirare un dipinto del genere.

Una TV non è intelligente senza un buon sistema operativo, questo è un punto molto importante. Dobbiamo dirvi che potete essere più che soddisfatti della Xiaomi TV A Pro, dato che l’azienda cinese ha preso delle buone decisioni. Google TV Il software sarà responsabile di assicurarsi che tutto funzioni come dovrebbe e di metterti davanti un catalogo impressionante Le migliori applicazioni per serie e film.

Se parliamo del sistema operativo realizzato da Google, non possiamo non menzionarlo Assistente Google. All’interno di questa smart TV vive anche l’assistente virtuale americano, che puoi attivare premendo un pulsante o utilizzando la mitica frase “OK, Google”. Sarà sempre lì per rispondere alle tue domande o permetterti di controllare la TV usando solo la tua voce. Ti assicuro che è molto comodo.

Hai potuto vederlo con i tuoi occhi e non c’è molto a cui pensare. Hai la possibilità di acquistare una smart TV gigante di Xiaomi, un enorme schermo 4K che arriva a deliziare chiunque lo guardi. Per meno di 800€ sarà molto difficile trovare un’opzione completa come questaLa TV dell’azienda cinese è un’ottima opzione.

