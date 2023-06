Haaland: “Guardiola è il miglior allenatore del mondo”

EFELettura: due minuti.

Guardiola e Haaland allenano e attaccante stella del Manchester City. Robbie Jay Barat – AMA / Getty Images

Londra – L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha confermato che Pep Guardiola è il miglior allenatore del mondo E che gli spagnoli vedono cose che gli altri non vedono.

Intervista di Halland con il canale britannico BBC Prima della finale di FA Cup che la sua squadra gioca contro il Manchester United E che potrebbe assumere il secondo titolo del trio.

“Guardiola è il miglior allenatore del mondo. Sono migliorato grazie al mister, allo staff del club e ai miei compagni di squadra… Penso che mi sto muovendo nella giusta direzione e questo è molto importante, perché sono ancora molto giovane Ho 22 anni e una lunga carriera davanti a me. Ho ancora margini di miglioramento. È qualcosa a cui ho pensato molto quando un anno fa pensavo a dove devo andare e dove sarò un giocatore migliore”.

su Guardiola, Haaland ha sottolineato la sua attenzione sui “piccoli dettagli” e che vede cose che gli altri non vedono.

Il norvegese ha parlato anche di sé e ha confermato che per lui è facile distinguersi perché è alto 1 metro e 96, ha lunghi capelli biondi e ovunque vada lo vedono tutti.

“Questa è la mia vita, cosa farò? Posso semplicemente conviverci e godermela il più possibile. Quando sono a casa mi piace rilassarmi con la mia gente e questa è la cosa veramente importante. Goditi la vita .”

Dopo la Premier League, sabato Haaland potrebbe vincere il suo secondo titolo con il City.

“Ogni partita contro lo United è difficile, a causa della storia di questi due club. Saranno sempre motivati; è Wembley ed è una finale. Non sarà facile. Non dobbiamo pensare troppo, dobbiamo concentrarci su noi stessi e giocare come facciamo di solito.”