Hai mai suonato un vero trombone come controller? Il gioco del trombone era la scusa perfetta per questo utente

Qualche giorno fa te lo stavo raccontando Campione di tromboneUno dei giochi più strani che ricordo di aver visto. Il titolo delle percussioni ti fa suonare il trombone mentre ci sei Raccogli i messaggi dai musicisti E per qualche ragione, ci sono scimmie nell’aglio. Se ti sembra una follia, aspetta di vedere cosa ha fatto la community su questo titolo.

Lo streaming di Rudeism è qualcuno di cui abbiamo già parlato su 3D Games PC. L’importante è creare Ordini alternativi mare strano, Come hai provato a passare l’anello di Elden? console di gioco spaventosa Dal marchio Fisher Price. Ora è tornato con un’altra pazza invenzione.

“Non so suonare il trombone, quindi per favore perdona i miei peccati terreni, perché Dio mi sta già punendo”. con questa offertaL’unica cosa che possiamo sperare è Il massimo movimento possibile, non per le mani. Dopo aver acquistato un vero trombone e averlo modificato, ora è il protagonista di Trombone Champ.

ECCO, controller di trombone Un sensore a ultrasuoni controlla il chip e un microfono controlla la rotazione. Se solo sapessi come si gioca IRL 😅 Il modo perfetto per giocare a Trombone Champ Incorpora il tweet pic.twitter.com/Lvm5m2CT44 Rudeismo 🔴 IN DIRETTA (rudeismo) 27 settembre 2022

Basandosi su un sensore a ultrasuoni e un microfono per controllare le funzioni del trombone nel gioco, Rudeism ha lavorato per godersi questo titolo. Naturalmente, avverte che ci sono cambiamenti che vuole apportare ai suoi ordini più folli, e quello Vedremo sicuramente la versione 2.0 Vicino allo stesso.

Totale, quella fantasia alla fine è il limite in questo tipo di notizie. Una delle cose migliori del giocare su PC è poter vedere fiorire questo tipo di progetti e lasciarci con una faccia da “Ehi… Whoops?”. suonare il trombone È abbastanza in alto nella mia classifica delle cose strane legate ai giochi, ma il tempo ci porta sicuramente cose più strane.