Hai perso file da Google Drive di recente? Adesso c’è un modo per riaverli indietro

Google corregge l’errore di Google Drive: in questo modo puoi recuperare i file persi a causa dell’ultimo bug dell’app.

Forse sei vittima di quest’ultimo Errore del servizio di archiviazione cloud di Google Drive. Solo poche settimane fa i forum ufficiali di Google erano pieni di lamentele per la mancanza dei dati salvati negli ultimi mesi nel cloud di Google. Fortunatamente, È stato trovato un modo per ripristinare queste informazioni che sembravano andate perdute.

Dopo innumerevoli reclami da parte degli utenti, Google ha iniziato a lavorare per risolvere il problema e ora ha lanciato un sito web Come recuperare file persi su Google Drive. Le istruzioni sono state pubblicate su Pagina di supporto ufficiale Dal servizio di cloud storage di Google insieme ad una serie di consigli, oltre a sottolinearlo L’errore è stato corretto e non dovrebbero più verificarsi perdite di file in Google Drive.

Recupera i file persi da Google Drive a causa di un errore di Google

Anche se il problema è già stato risolto, Google consiglia di aggiornare Google Drive alla versione 85.0.13.0 o successiva In entrambe le applicazioni desktop per Windows e macOS. In realtà, Per accedere al processo di ripristino, sarà necessario disporre di quest’ultima versione Dall’applicazione di archiviazione Google Cloud.

I passaggi da seguire sono:

Apri l’applicazione desktop Google Drive.

Tieni premuto “Maiusc” e fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in Google Drive.

Fare clic sull’opzione che dice “Ripristina backup”.

È importante avviare l’applicazione dal menu Windows o macOS Poiché Google Drive di solito crea un collegamento ai file, ciò che si apre è una posizione in cui salvare i documenti. Se non riesci a farlo, è meglio disinstallare l’applicazione e installarla di nuovo.

Dopo aver chiesto a Google Drive di ripristinare i tuoi backup, potrebbero essere visualizzate due opzioni: Il ripristino è stato avviato o non è stato trovato alcun backup. Se è presente un backup, verrà scaricato in modo che ci sia spazio sufficiente sul disco rigido.

Google ritiene quindi che questo metodo non funzioni in tutte le situazioni Puoi anche utilizzare le righe di comando su Windows e macOS per recuperare i file Oppure cambia la posizione in cui verrà archiviato questo contenuto. Se utilizzi i comandi, sarà necessario uscire dall’app Google Drive affinché funzioni correttamente.

