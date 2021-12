Hai problemi con Forza Horizon 5? Questo è ciò su cui stanno lavorando Playground Games

L’ultimo aggiornamento di Forza Horizon 5 invece di migliorare il gioco ha portato con sé vari problemi che prima non c’erano. Nello specifico, questa patch sembra dare problemi in modi diversi, Da problemi di Ripristino rapido, arresti anomali di Xbox One e altri tipi di problemi in modalità multiplayer.

Playground Games è pienamente consapevole di quanto accaduto e quindi ha voluto calmare gli animi della community spiegando a cosa stanno lavorando in questo momento. A quanto pare, la priorità assoluta ora è risolvere i problemi più seri, motivo per cui il team britannico ha messo al lavoro un intero team sulle soluzioni e sul prossimo aggiornamento che arriva per risolvere tutti questi fastidiosi problemi.

La prossima patch di Forza Horizon 5 è in arrivo

Vari team lavorano costantemente alle correzioni di Forza Horizon 5. Attualmente stiamo lavorando a una nuova patch incentrata sulla stabilità del gioco e sul miglioramento della connettività online. Grazie per il vostro continuo supporto, fatecelo sapere quando avete un problema.

Come puoi leggere nella citazione sopra, la prossima patch per il gioco è già in arrivo e sebbene non abbia ancora una data di rilascio, è dubbio che non ci vorrà molto per arrivare. È arrivato l’aggiornamento del gioco problematico 3 dicembre scorsoQuesta patch non si adattava bene al gioco e da allora le lamentele sono aumentate e quindi si stanno già lavorando a delle soluzioni.

