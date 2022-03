Hai un Galaxy S22 Ultra? Beh, prega che non si rompe perché le riparazioni sono molto complicati.

Il nuovo Samsung Galaxy S22 è un vero e Ultra “eccellente” Smartphone anche nella sua build interno, anche se JerryRigEverything avverte già: “E ‘ben costruito e difficile da risolvere.”

Sembra avere successo Samsung Galaxy S22 Ultra continua attraverso Tabelle di analisi principali Industria, Andro4all è incluso poiché l’abbiamo esaminato a fondo così puoi Per prima cosa controlla tutti i dettagli Per uno smartphone, secondo il mio collega Christian “Molto bene, molto grande e molto evidente”.

Tuttavia, i più interessanti sono quelli in cui alcune delle il YouTube Il più popolare Zach Nelson Distruggono costosi cellulari vale 1500 euro Per dimostrarci che in questa occasione Samsung ha svolto egregiamente il suo lavoro con il design Galaxy S22 Ultra è una vera e propria rocciaInsieme a struttura praticamente indistruttibili Da scudo in alluminio Gorilla Glass Victus + Vetro.

Alcune prove che il responsabile del canale popolare Jerrygg è tutto appena finito Pubblica un jailbreak completo del Galaxy S22 Ultra che dimostri che è reale eccellente Anche nella sua concezione e costruzione interna, un’opera d’arte della Corea del Sud ha i suoi effetti negativi La complessità delle sue riparazioni A causa di alcune decisioni di progettazione.

Comunque, non preoccuparti, perché I malfunzionamenti non sono rari in questi dispositivi E ora vi presentiamo un video di Zack e Le loro conclusioni su componenti e riparabilità dal passato Principale da Samsung.

Secondo JerryRigEverything, il nuovo Galaxy S22 Ultra è così ben costruito che è difficile da riparare in caso di crash, dal momento che Samsung lo ha costruito con diverse fascette per cavi molto sensibili, un sacco di colla per riparare la batteria e una scheda separata per un enorme sistema di imaging .

Il Samsung Galaxy S22 Ultra sembra una roccia, e JerryRigEverything conferma anche con la sua prova più dura

Questo è come il Galaxy S22 Ultra è spacchettato, e qui ci sono tutte le complessità che ha da offrire

La verità è Raggiungere l’interno del nuovo Samsung S22 Ultra non è il più complicatoChe è che questi panini vetro e metallo permettono sempre ci accesso solo all’interno di essi Riscalda leggermente la colla per poter rimuovere il vetro posteriore Attentamente grazie al prelievo o strumento di plastica.

In ogni caso, le strutture finiscono qui, perché, come si vedrà i Galaxy S22 Ultra offre Più pannelli indipendentiUn vano protettiva per S-Pen limita lo spazio nella parte posteriore inferiore destro e Due coppie di fascette sensibili supplementari. Non invano, Zack Nelson se stesso “oneri” il dispositivo che si collega allo schermo, impedendo il dispositivo di lavorare una volta che è installato di nuovo.

Le dimensioni delle telecamere sono impressionanti, così come il loro pannello indipendente Si renderà difficile fissare uno specifico sensore Il che sicuramente ci fa avere a sostituire l’intera unità in caso di malfunzionamento del sistema fotografiche. È anche curioso vedere come I sensori sono installati senza ulteriore protezione sulla schedaMantenendo i coperchi e il vetro protettivo fissato al pannello posteriore Gorilla Glass.

Un altro elemento cruciale è La batteria in dotazione ben bastoni Con un adesivo difficile da rimuovere, che ha costretto JerryRigEverything a farlo Usa alcol isopropilico Per indebolirla e di essere in grado di toglierla.

Al contrario, si può vedere La qualità del design e della costruzione Questo telefono Galaxy S22 Ultra, con un’impressionante miniaturizzazione del resto dei componenti e L’uso dello spazio è quasi inimmaginabileSoprattutto considerando la protezione IP68 a liquidi e polveri che si estende anche ai La S-Pen è ben protetta.

L’interno del Galaxy S22 Ultra è molto complessa e delicata, e Zack Nelson stesso era in grado di accenderlo e utilizzarlo dopo riassemblaggio, come la striscia cavo di collegamento i divisori schermo appariva essere nel processo.

Quindi vedremo Un blocco abbastanza spessa plastica protegge la S-Pen e rende il dispositivo impermeabileAnche se, come ci si aspetterebbe, limita completamente lo spazio per la batteria e altri oggetti.

Quindi sembra che Il lavoro di progettazione e ingegneria di Samsung ha ottimi votie costruisci uno smartphone con una durata comprovata e un’ottima qualità costruttiva, Anche se con un disegno complesso e complica la possibilità di riparare il dispositivo In caso di eventuali anomalie in alcune delle sue componenti o l’esaurimento di altri, come la batteria al litio.

Ci aspettavamo sicuramente un risultato come questo, quindi non ci saranno molte sorprese per nessuno … Se si spendono i soldi che il vostro S22 costi Ultra, prendersi cura di esso come resistente, non importa, può essere!

Il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra: se il miglior Galaxy Note in questo momento è il Galaxy S … bene, allora?

