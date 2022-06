Haiti affronta una nuova crisi del carburante

Diversi distributori di benzina della capitale hanno chiuso nei giorni scorsi, sostenendo di non avere scorte, anche se nel fine settimana sono arrivati ​​69mila barili di carburante al porto della capitale e ne dovrebbero essere consegnati altri 100mila entro giovedì. .

Le poche stazioni che forniscono servizi sono gremite non solo di residenti di Port-au-Prince, ma anche delle province meridionali, dove il razionamento è maggiore e ha già scatenato manifestazioni.

A Jacmel, a sud-est della capitale, centinaia di persone sono scese in piazza per chiedere carburante e criticare il pagamento fino a mille gourde per gallone (circa nove dollari) al mercato informale.

Hanno anche lamentato che la scarsità incide sul funzionamento del commercio, nonché sulle istituzioni pubbliche e private e sta già causando perturbazioni nei prezzi degli alimenti e di altri prodotti essenziali.

Il governo non si è ancora pronunciato su questa nuova crisi, ma Mark Andre Derivons, presidente dell’Associazione nazionale proprietari di stazioni di servizio, ha denunciato la cattiva gestione dei prodotti petroliferi e ha sottolineato la necessità di aumentare i prezzi.

Haiti si trova ad affrontare scorte basse poiché i prezzi di questi prodotti sul mercato internazionale sono alle stelle. Il sussidio del governo haitiano non è sufficiente. Ad ogni acquisto ci sono restrizioni sulla quantità di spedizioni e le aziende non possono effettuare ordini come al solito a causa del prezzo eccessivo di questi prodotti dalla guerra tra Russia e Ucraina. ”

Ha sottolineato che lo stato non ha fondi sufficienti per continuare a sovvenzionare il carburante e allo stesso tempo finanziare programmi sociali.

A dicembre, le autorità hanno approvato un aumento del prezzo del carburante fino al 115 per cento, ma i critici notano che l’importo risparmiato non si è ancora tradotto in aiuti per i più vulnerabili come promesso dal governo.

auto / ann