Halo: Infinite – 343 Industries parla di come funziona il Battle Pass

343 Industriasarà implementato in Halo: infinito Un paradigma completamente nuovo nella storia del franchising. Da un lato, la campagna presenterà – che si è mostrato Recentemente – in modo tradizionale, cioè in formato fisico e digitale a prezzo pieno, compreso en Game PassD’altra parte multiplayer Sarà libero di giocare. Questa modalità online seguirà il formato delle stagioni che sembra già essere il modello da seguire nei giochi online, con contenuti gratuiti e altri “bonus” da offrire tramite il Battle Pass. A proposito di questo, Jerry Hawke, Design Lead, e Chris Bloom, Advanced Design Lead, hanno parlato in un’intervista.

Questo sarà il pass di battaglia per Halo: Infinite

Secondo entrambi, sapendo che tutti stanno giocando ad altri giochi – “sarebbe sciocco pensare diversamente”, dicono – hanno scoperto che certi passaggi di battaglia possono creare abitudini malsane nei giocatori, in relazione al gioco, e quindi Ho deciso che Halo: Infinite Battle Pass non scadrà mai. Come dice Bloom, non vogliono che il giocatore “si stanchi a fine stagione, si senta in salute per giocare di nuovo e lo faccia perché vuole”, lo fa invece perché deve, perché la stagione in corso è sta per finire e hai fretta di ottenere ricompense e contenuti per i quali hai pagato.





Ora, come faranno? “Volevamo essere in grado di dire ‘quando metti $ 10 in questo, tieni $ 10,'” e si riferisce anche alle loot box – che Halo: Infinite non avrà – Hook dice che quando metti soldi in qualcosa, dovresti sapere esattamente cosa compri. Tuttavia, ciò che entrambi hanno menzionato in dettaglio è che Anche se la stagione finisce, possiamo continuare a lavorare per ottenere il contenuto del Battle Pass anche se la prossima stagione è già iniziata.. Ovviamente possiamo avere un solo biglietto attivo e non saremo in grado di ottenere ricompense dalla stagione in corso e dalla stagione precedente allo stesso tempo, ma possiamo cambiare tra di loro quando vogliamo.

Hanno anche chiarito che ciò che è stato visto dal Battle Pass durante i recenti test multiplayer non deve necessariamente essere rappresentativo di ciò che vedremo nel gioco finale, mentre le ricompense dell’evento passeranno separatamente da esse, ovvero noi possiamo ottenerli da loro anche se non li abbiamo guadagnati.

Halo: Infinite arriverà nei negozi l’8 dicembre su Xbox One, Xbox Series e PC.

Fonte: IGN