Halo Infinite è ancora vivo, l’aggiornamento invernale promette grandi miglioramenti

343 Industries ha ringraziato i fan di Halo Infinite per la loro pazienza durante un anno in cui lo studio ha lottato per offrire molte delle tanto attese funzionalità del gioco.

In un messaggio di ArticoliAlex Wakeford, scrittore della community di 343, ha affermato che la società spera che il rilascio di oggi del principale aggiornamento invernale del gioco porterà un periodo più luminoso per Halo Infinite.

Tra le altre caratteristiche, esso Modernizzazione La versione odierna include finalmente la campagna cooperativa, la beta aperta di Forge e Mission Replay, tutte cose che in precedenza erano state ritardate più volte.

Wakeford ha scritto:

“In questo momento, l’ultima cosa che vogliamo dire è grazie per il vostro supporto nell’ultimo anno”, ha scritto, “Sappiamo che certamente non è stata la corsa più facile o veloce, ma con l’aggiornamento invernale abbiamo la possibilità di mostriamo il nostro apprezzamento per la dedizione e le reazioni della community, che funge da stella del Nord che ci guida nello sviluppo dell’esperienza del giocatore di Halo Infinite”.

Cosa sta arrivando per Halo Infinite

La terza stagione di Halo Infinite, “Echoes Within”, uscirà a marzo 2023 e durerà fino a giugno.

Il prolifico studio di supporto con sede in Texas Certain Affinity ha annunciato a settembre che stava guidando lo sviluppo di “qualcosa di grande e nuovo per il franchise”.

Microsoft ha rimescolato il team dirigenziale di 343 Industries a settembre dopo che il capo dello studio Bonnie Ross ha lasciato dopo 15 anni al timone. Il direttore di produzione 343 Pierre Hintze è stato nominato come suo sostituto.

Halo Infinite non ha ottenuto il successo sperato nonostante abbia ricevuto buone recensioni da parte della critica e sfortunatamente la mancanza di contenuti ha causato l’abbandono dei giocatori.