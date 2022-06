Halo Infinite ha già una nuova patch disponibile

Halo Infinite Stagione 2 è arrivata più di un mese fa e con essa è arrivato un aggiornamento con molti nuovi contenuti sul titolo, ma anche alcune importanti modifiche e modifiche al bilanciamento per alcune armi e veicoli, oltre ad altre importanti aggiunte.

È stato aggiunto un altro aspetto importante Il ritorno della modalità 120fps è stato per Xbox Series S, Era lì durante i beta test per il 2021, ma non al momento del suo lancio a dicembre.

Halo Infinite sta ricevendo un nuovo aggiornamento

Questa seconda stagione è attiva anche in termini di aggiornamenti di ogni tipo, compresi quelli che aggiungono nuovi contenuti come il nuovo evento. Frattura: fissaQuale È tornato con la sua seconda settimana attiva.

Ma anche il debug e le correzioni di bug, come quelli rilasciati da 343 Industries su Halo Infinite, non possono essere persi. Che si concentrano su correzioni di bug, piccoli bug, miglioramenti delle prestazioni e altre notizie. Puoi vedere le note complete sulla patch seguendoti questo link Alla pagina di supporto ufficiale.

un # ciao infinito L’aggiornamento di Drop Pod è ora disponibile con tempi di caricamento della lavagna migliorati, nuove funzionalità di corrispondenza classificate, correzioni di bug e altro ancora. Se stai giocando, spegni e riavvia per installare l’aggiornamento (2 GB o meno). Maggiori informazioni qui: https://t.co/ntjpB2Vqoc pic.twitter.com/3H5Xdnb8UF – Supporto Halo 14 giugno 2022

Halo Infinite continua a migliorare a poco a poco e c’è meno tempo per le notizie tanto attese come la campagna cooperativa per vedere la luce del giorno nel gioco, qualcosa che non vediamo l’ora.