Halo Infinite ha un’edizione da collezione ufficiale? Xbox chiarisce i dubbi

i giochi / Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo

Meno di un mese prima della prima del film aura infinitaIl titolo più atteso da Xbox Game Studios di fine anno. Essendo la nuova puntata del franchise principale di Xbox, che compirà 20 anni tra pochi giorni, l’azienda avrebbe dovuto annunciare una grande uscita ufficiale da collezione da parte dell’azienda, ma a quanto pare non ci sono buone notizie a riguardo.

Qualche giorno fa c’è stata una grande edizione da collezione di aura infinita È apparso in un negozio online, che era molto limitato ed è andato subito esaurito. La cosa notevole è che né 343 Industries né Xbox Game Studios hanno annunciato un’edizione da collezione del titolo.

Molti pensavano che l’edizione ufficiale da collezione fosse ciò che Xbox Game Studios avrebbe offerto, ma è stato chiarito che non è così.

Scoprire: La nuova T-Shirt LEVEL UP è ora disponibile, giocaci per te.

Che fine ha fatto l’edizione da collezione aura infinita?

Su Twitter, un utente ha chiesto al responsabile della community di 343 Industries, Brian Jarrard, ulteriori informazioni sulla versione pool offerta da Walmart.

Dopo che diversi fan hanno espresso scetticismo, Garrard ha parlato con il destinatario e ha confermato che non esiste ancora una versione “ufficiale” di Xbox da collezione. Secondo Jarrard, ci sono molti distributori o negozi nel mondo che offriranno le proprie versioni o bundle speciali con il gioco, che è più o meno ufficiale, ma non da Xbox.

Il rovescio della medaglia è che Xbox non ha ancora annunciato un’uscita ufficiale per i collezionisti aura infinita. Questo è un po’ preoccupante per i fan che sperano che ce ne sarà uno, dato che il titolo sarà in vendita l’8 novembre. Ve lo ricordiamo Halo 5: Guardiani, l’ultima major release della serie, ha avuto un’edizione da collezione ed è stata rivelata mesi prima della premiere. L’unica cosa che Xbox ha annunciato è una console e una console per 20 anni CiaoTuttavia, non è noto se abbia intenzione di rilasciare un’edizione da collezione del gioco. Vi ricordiamo però che molto presto l’azienda condurrà una trasmissione in occasione del 20° anniversario del brand e sono attese alcune sorprese.

Nel caso te lo fossi perso: Di fronte al primo spettacolo di aura infinitaXbox ha rivelato l’enorme numero di copie vendute del franchise.

Dal momento che molte persone chiedono questo – posso confermare che mentre molti rivenditori in tutto il mondo dovrebbero offrire i propri pacchetti personalizzati, non esiste un collezionista “ufficiale” / rilascio finale per # ciao infinito. Controlla con il tuo rivenditore preferito per le opzioni! https://t.co/daNDTR5Pmz – Brian Garrard (@ske7ch) 11 novembre 2021

Non vedi l’ora di un’edizione da collezione di aura infinita? Diteci nei commenti.

Ciao infinito Debutta l’8 dicembre su Xbox One e Xbox Series X | S e PC. Puoi trovare maggiori notizie a riguardo se visiti questa pagina.

Video correlato: aura infinita – Trailer Generali su PC





Tieniti informato con noi, a LEVEL UP.

Fonte