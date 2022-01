Halo Infinite: Halo Infinite taglierà i prezzi dei negozi la prossima settimana

hEra quasi Infinito Uno dei giochi che è venuto a salvare il mondo dei giochi l’anno scorso. Non che sia stato un anno particolarmente deludente e ci siano state molte uscite di benvenuto, ma non è stato nemmeno il più brillante (nota che i giocatori condividono lo stesso umore caldo del resto dei due anni di reclusione). ma semplicemente Quello che ci ha portato 343 Industries è stato come una boccata d’aria fresca.

Era uno dei tanti punti di forza di questo gioco Modalità multigiocatoreE, soprattutto, arriverà tra due settimane Prima di impostare la campagna Dal gioco, per permetterci di sperimentare il gameplay basato su altri giocatori, possiamo personalizzare l’armatura spartana usando cosmetici che Si va dal semplice al comico.

Tuttavia, i negozi di cosmetici sono sempre un problema speciale Nella beta aperta, puoi testare la ricezione di tutti gli oggetti di gioco, ad eccezione del prezzo dell’oggetto, perché non puoi semplicemente chiedere ai tester se il prezzo di questo o quell’articolo è “corretto”: diranno ovviamente che è meglio se costa meno.

Quindi, tra le pochissime lamentele che 343 industrie Menzionato nella sua comunità, il più frequente era il suo rapporto Prezzi degli articoli in negozio. Ha quindi preferito implementare la soluzione, che arriverà nella seconda metà di gennaio: Riduci i prezzi degli articoli. Così annunciato Jerry Hawke, Direttore del Design presso 343 Industries Attraverso il suo account Twitter.

Sperimenteremo cose nuove durante il resto della stagione in modo da poter continuare a esplorare e migliorare per il futuro. per favore, Continua a inviare il tuo feedback durante il processo E spero di vedervi tutti la prossima settimana al Cyber ​​Showdown! […] A partire dal MartedìL’esperienza del negozio varierà di settimana in settimana. Ci concentriamo sull’abbassamento dei prezzi in tutte le aree, per offrire oggetti di maggior valore con i nostri pacchetti, dall’estrazione di singoli articoli dai pacchetti e altro ancora. ” Jerry Hawke, Direttore del Design presso 343 Industries.

Dal momento che il signor Hawk ha fatto questo annuncio, allo stesso tempo Alcuni giocatori hanno ringraziato e altri hanno effettivamente chiesto se avrebbero riavuto parte dei loro soldi. Né Hook né 343 Industries hanno risposto a questo proposito, ma la verità è che non dovrebbero essere risarciti. Ma dal momento che il multiplayer di Halo è Game-As-A-Service, e come tale, deve soddisfare i clienti, Questi potrebbero ricevere alcuni premi o regali Perché ha lasciato i suoi soldi all’inizio del gioco.