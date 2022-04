Halo Infinite riceverà contenuti basati sulla serie TV di Halo

Sviluppatore aura infinitaannuncia l’intenzione di mostrare nuovi contenuti basati sulla serie TV di Halo attualmente in onda Paramount Plus.

Il direttore della comunità di 343 Industries Brian Garrard ha parlato di questi piani in termini molto generali durante una recente intervista. Questo crossover fa parte dei piani dello studio di utilizzare la serie TV di Halo per attirare nuovi giocatori su Halo Infinite.

Garrard ha parlato brevemente dei piani quando si è seduto per un’intervista Washington Post Lo scorso mese. Sfortunatamente, non ha fornito dettagli specifici sul nuovo contenuto, dicendo: “Avremo contenuti ispirati allo spettacolo che appariranno a breve nel gioco”. A causa della vaghezza della sua affermazione, non è chiaro se 343 stia lavorando su qualcosa di sostanziale per Halo Infinite o qualcosa di semplice come armi alternative e skin dei personaggi ispirate alle interpretazioni dal vivo. Jarrard inoltre non ha fornito un calendario per quando 343 Industries potrebbe rilasciare questo nuovo contenuto.

La spiegazione più probabile è che 343 intenda incorporare elementi dello spettacolo nella prossima stagione 2 di Halo Infinite. La stagione 2 è chiamata “lupi solitari”Uscirà il 3 maggio.

Oltre a nuove mappe, armature e personaggi, sembra che conterrà “Evoluzione narrativa stagionale”. Secondo il post sul blog di Halo Waypoint, questo includerà cose come il cinema e gli eventi narrativi. Tuttavia, i fan sanno ancora molto poco della prossima stagione. Quindi non è impossibile che Halo Infinite Stagione 2 possa essere fortemente ispirato dalla serie in corso in Paramount+.

Halo Infinite è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.