Halo Infinite risolve i problemi con il curriculum e gli obiettivi rapidi; Tutti i dettagli

aura infinita È sulla buona strada per migliorare la sua stabilità. Tra le modifiche più recenti c’è la correzione delle funzioni che sono state danneggiate durante l’uso Curriculum veloce in un Xbox Series X | S. L’aggiornamento è ora disponibile per il download.

Obiettivi risolti e ripristino rapido in Halo Infinite

Gli utenti interessati hanno segnalato che la sospensione del gioco ha causato la disconnessione dai servizi online, il che potrebbe interferire con alcuni oggetti da collezione. Si riferivano in particolare ai carri armati sparsi per l’arena. quella ricompensa Per il multiplayer, non è mai arrivato se lo hai usato tramite Quick Resume. Questo problema si estendeva a coloro che giocavano offline alla campagna.





Se sei uno di quei giocatori, ora vedrai che le ricompense sono state aggiunte al tuo inventario multiplayer. D’altra parte, il record di risultati è stato corretto. Anche ora, puoi ottenere un obiettivo senza sbloccarlo dopo aver soddisfatto i requisiti per ottenerlo. Da 343 industrie indicano che lo otterrai dopo aver avviato la campagna con la patch già installata.

Queste modifiche si verificano alcuni giorni dopo il previsto rinnovo delle playlist. I giocatori possono ora accedere Combattente di squadra, tutti contro tutti, partigiano e killer tattico. Non lasciatevi confondere da quest’ultimo: stiamo parlando dell’età della squadra SWAT, solo ora il nome del gruppo di polizia non appare. D’altra parte, alcune sfide molto difficili sono state eliminate o ridotte. L’attività settimanale, ad esempio, è “meno intensa” dopo il cambiamento.

in un Premi del gioco Abbiamo visto il primo trailer della serie Halo dal vivo. Puoi vederlo per intero da questo link.

Fontana: VGC