Halo Infinite sarà in vendita senza una campagna cooperativa o una modalità Forge

Come una prima di un film aura infinita Su Xbox Series X/S, Xbox One e PC, stiamo imparando maggiori dettagli sulla prevista nuova versione di Eccellenza Master Chef, anche se la sua data di uscita non è una di queste. attualmente 343 industrie Ha pubblicato un aggiornamento sullo sviluppo che parla di ciò che vedremo nel gioco quando sarà in vendita alla fine del 2021 e un video che hanno confermato. Viene lanciato senza due modalità: campagna cooperativa e Forge, l’editor di mappe in linea.

“Sfortunatamente, quando abbiamo preparato il team per la chiusura e ci siamo concentrati sul lancio di una buona esperienza, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di posticipare la campagna cooperativa”, spiega. Joseph Staten, Direttore Creativo di aura infinitaContinua: “Abbiamo anche dovuto prendere la difficile decisione di rimandare Forge a dopo il lancio”. Abbiamo anche recentemente appreso che il gioco Non ha esecuzioni nella sua prima.

I responsabili di aura infinita Volevano condividere con la community il calendario degli aggiornamenti che il gioco riceverà dopo il suo lancio: prima di tutto, erano assolutamente sicuri che sarebbe stato pronto entro la fine dell’anno, e che avrebbero annunciato presto la data e quando viene. Lo farai con la modalità campagna completa e il multiplayer gratuito. La campagna cooperativa per la seconda stagione dovrebbe iniziare, che arriverà tre mesi dopo l’uscita del gioco. Forge uscirà per la terza stagioneCioè, sei mesi dopo la prima del film aura infinita.

“La nostra massima priorità è assicurarci che tutto ciò che pubblichiamo, ogni volta che lo facciamo, soddisfi gli standard di qualità appropriati per tutte le piattaforme. E quando guardiamo a queste due esperienze, la campagna collaborativa e Forge, Abbiamo appena deciso che non erano pronti. Come studio non vogliamo pubblicare cose se non sono pronte”, ha concluso Staten nel video.

aura infinita Verrà rilasciato alla fine del 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. occupazione vandalo Abbiamo già testato il multiplayer, potete leggere le nostre impressioni Qui.