Halo Infinite, un nuovo video che spiega le novità della competizione multiplayer

Abbiamo sempre meno tempo per metterci le mani sopra aura infinita E da 343 industrie Vogliono che continuiamo a mettere i denti con gli aggiornamenti presentati questo pomeriggio. In questa occasione 343 ha voluto spiegare le novità che Halo Infinite porterà nella trama del multiplayer competitivo.

Andrew Waits e Visal Mohanan 343 Industry Manager sono quelli che spiegano queste nuove funzionalità che sono state combinate con l’arrivo di Halo Infinite. Alcune cose sono davvero nuove nella saga e coloro che amano approfittare di stanze classificate o competitive saranno sicuramente fortunati con questi nuovi arrivati.

Questo è il gioco multiplayer competitivo di Halo Infinite

Nel nuovo video rivelato oggi spiegano le armi che saranno consentite, nonché le mod attive e altre opzioni che verranno utilizzate per bilanciare il gameplay con tutti questi extra e capacità che possiamo usare. Possiamo vedere grandi combo, con armi come B375 all’inizio del gioco che viene attivato il fuoco amico e modalità come la modalità classica per catturare la bandiera o la modalità castello.