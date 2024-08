Hamas ha un nuovo leader. Che effetti avrà sulla guerra a Gaza e sugli sforzi per il cessate il fuoco?

La nomina di Yahya Sinwar a leader supremo di Hamas formalizza il ruolo da lui assunto nelle prime ore del 7 ottobre, quando è iniziato l’attacco a sorpresa contro Israele, che lui stesso ha contribuito a organizzare. Il capitolo più sanguinoso del conflitto Tra Israele e palestinesi.

Sinwar è visto come un sostenitore intransigente con legami più stretti con il braccio armato di Hamas rispetto al suo predecessore, Ismail Haniyeh. È stato ucciso il mese scorso In un’esplosione nella capitale iraniana, che molti attribuiscono a Israele, e che potrebbe portare a una guerra totale nella regione.

Si riteneva già che Sinwar avesse l’ultima parola su qualsiasi accordo di cessate il fuoco a Gaza e sul rilascio di dozzine di ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas.

Ma è ancora nascosto a Gaza, e gli intermediari riferiscono che lo scambio di messaggi con lui richiede diversi giorni. Ciò solleva interrogativi su come tratterà un’organizzazione in crescita che comprende quadri in tutto il Medio Oriente.

Hamas è sopravvissuto all’assassinio di molti dei suoi leader più importanti per più di tre decenni, pur mantenendo una grande coesione interna, e nominare Sinwar, che è in cima alla lista dei ricercati di Israele, è stato un atto impegnativo.

Ma Hamas non ha mai affrontato una crisi di questa portata, e l’uomo che l’ha organizzata è ora responsabile di affrontarne le conseguenze.

Una posizione più dura nei confronti di Israele

Haniyeh era un membro veterano dell’ala politica di Hamas, un tempo era primo ministro palestinese e, più recentemente, gestiva gli affari del gruppo dalla sua base in Qatar.

Mentre Hamas ha sempre sostenuto la lotta armata, Haniyeh e altri leader in esilio hanno talvolta assunto un tono più moderato, esprimendo addirittura apertura a una potenziale soluzione a due Stati, sebbene continuino a rifiutarsi formalmente di riconoscere Israele.

Al-Sinwar, invece, ha trascorso più di due decenni nelle carceri israeliane e ha dichiarato agli investigatori di aver ucciso 12 sospetti palestinesi, guadagnandosi una grande fama. Brutalità tra le due parti in conflitto.

Lui e Mohammed Deif, l’inafferrabile leader del braccio armato di Hamas, che Israele sostiene di aver ucciso in un recente attacco, hanno trascorso anni a rafforzare la forza militare del movimento e si ritiene che abbiano ideato l’attacco. Attacco del 7 ottobre. Quel giorno un gruppo di miliziani fece irruzione in Israele, uccidendo quasi 1.200 persone e rapendone circa 250.

Hugh Lovatt, esperto del conflitto israelo-palestinese presso il Consiglio europeo per le relazioni estere, ha affermato che nei recenti negoziati “Haniyeh ha svolto un ruolo importante nel tentativo di persuadere Sinwar ad accettare la proposta di cessate il fuoco con Israele”.

Sinwar è rimasto fedele alle sue richieste per il rilascio di migliaia di prigionieri palestinesi, un ritiro completo delle forze israeliane da Gaza e un cessate il fuoco permanente, anche se quasi 40.000 palestinesi sono stati uccisi nella guerra in corso, secondo funzionari locali e gran parte della Striscia. è stato lasciato in rovina.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Ha promesso di continuare la guerra Fino a quando Hamas non sarà completamente distrutta e tutti gli ostaggi torneranno a casa.

“L’assassinio di Haniyeh ha riportato i negoziati alla fase iniziale”, ha affermato Lina Al-Khatib, esperta di conflitti presso Chatham House, un think tank con sede a Londra. Ha aggiunto: “Questa mossa di Hamas nella partita a scacchi rende i negoziati più problematici”.

Sadiq Abu Amer, direttore del Palestine Dialogue Group, un think tank con sede in Turchia, ha affermato che, sebbene l’ascesa di Sinwar possa sembrare una “sfida a Israele”, un accordo è ancora possibile.

Ha aggiunto che Sinwar, nella sua nuova posizione, “potrebbe fare un passo che sorprenderà tutti”.

Proiettili dall’ombra

È difficile prevedere come Sinwar guiderà Hamas a causa della segretezza che lo circonda.

Sinwar non è apparso dall’inizio della guerra, e anche prima del 7 ottobre appariva raramente in pubblico. Probabilmente è nascosto nella rete di tunnel di Hamas ed è in gran parte isolato dal resto del mondo.

Anche se ci si può aspettare che stabilisca la politica e prenda la decisione finale su un accordo di cessate il fuoco, le operazioni quotidiane di Hamas nella Cisgiordania occupata e altrove saranno probabilmente gestite dai suoi leader in esilio in Qatar, Libano e Turchia. E l’Iran.

Hani Al-Masri, un analista palestinese veterano che ha lavorato nel corso degli anni, ha detto: “Ci sono questioni su cui può decidere, e ci sono questioni e questioni che i suoi subordinati e il resto dei membri del Politburo possono affrontare”. Ha incontrato la maggior parte dei leader di Hamas, inclusi Haniyeh e Sinwar.

Hamas ha una lunga storia di perseveranza dopo l’assassinio dei suoi massimi leader, incluso il suo fondatore e leader spirituale Sheikh Ahmed Yassin, ucciso in un attacco aereo nel 2004.

Ma non ha mai affrontato una campagna di omicidi mirati di questa portata.

Israele afferma di aver ucciso dozzine di leader di Hamas a Gaza, incluso Deif, la cui uccisione da parte di Hamas non è stata né confermata né smentita. Un altro importante leader di Hamas, Saleh al-Arouri, è stato ucciso a gennaio in un presunto attacco aereo israeliano a Beirut. E ‘probabile che Una serie di omicidi mirati Altri leader di Hamas hanno spinto per limitare i loro movimenti e contatti.

Ciò potrebbe indebolire l’organizzazione, anche se gode del sostegno di molti, se non di tutti, i palestinesi.

“Il licenziamento da parte di Israele degli alti dirigenti di Hamas, che non possono essere facilmente sostituiti, avrà probabilmente un impatto qualitativo sul movimento”, ha detto Lovatt. “Ma, cosa ancora più importante, l’assassinio di figure di spicco come Al-Arouri e Haniyeh sembra aver spinto il movimento in una direzione più estrema”.

