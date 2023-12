Hamilton ha messo le cose in chiaro con Russell nel 2023

Eanno MercedesCon la W14 non si è trattato di un ritorno a lottare per la Coppa del Mondo, come previsto, ma almeno Non è stata una brutta sessione per Lewis Hamilton. fuori da Scioccato dalla sconfitta contro Verstappen ad Abu Dhabi 2021il sette volte campione è riuscito ad adattarsi ad una vettura pessima per ottenere la migliore prestazione possibile Batti chiaramente George Russell, Soprattutto quando si tratta di ottenere il massimo reddito possibile ogni domenica.

L'ultimo studio comparativo degli impressionanti numeri forniti dalla F1, Hamilton e Russell erano a pari merito con 11 punti nel loro duello di qualificazione, ma Lewis ha migliorato ciascuna delle sue opzioni in gara per batterlo finalmente 15–7. Non ha ottenuto alcuna vittoria, ma ci è riuscito Sei podi (due in meno di Fernando Alonso), A Due dei suoi soci La squadra che nel 2022 ha vinto in Brasile

Per quanto riguarda i punti Hamilton gli ha dato un vantaggio di 59 alla fine delle 22 e sei gare. Qualcosa di completamente diverso da quanto accaduto un anno fa, dove Russell ha battuto il suo compagno di squadra Mercedes 275 a 240. In ogni caso arriverà Aston Martin Nella prima parte dell'anno, soprattutto con Alonso che ha conquistato sei podi nei primi otto Gran Premi, e avvio di mclaren, Dopo l'estate vengono privati ​​di entrambi i punti di succo. Tanto Lewis e George hanno aggiunto meno rispetto al 2022.

Meno errori

Hamilton, nella sua linea storica, Si è ritirato solo una volta, mentre Russell ne ha avuti quattro. La cosa peggiore è stato l'incidente accaduto a…All'ultimo giro di Singapore, quando stava lottando per il secondo posto con Lando Norris e andò da solo contro le barriere, concedendo il podio proprio ad Hamilton. È stato Il giorno della vittoria di Carlos Sainz, L’unico capace di battere la Red Bull per tutto il 2023.

Per entrambi la speranza c'è James Allison torna ad allenarsi Mercedes AMG F1 e Cambio di tendenza previsto a W15Un'anteprima della quale si era vista in precedenza con l'abbandono del concetto “Zero Pod” (senza pontoni), che non ha funzionato dal suo arrivo ai test del Bahrein del 2022, nonostante il suo aspetto rivoluzionario. Continueranno In casa Ferrari è attesa anche la pista della Red Bull. Sulla carta sono le due squadre più vicine a detronizzare gli attuali campioni Aston Martin E McLaren.