Hamilton prevede che la seconda metà del 2024 sarà “un inferno”

Il pilota inglese non ha avuto vita facile all’inizio della stagione 2024 di Formula 1 a causa dei problemi incontrati dalla Mercedes Trova il tuo ritmo con W15Anche se, una volta individuati gli inconvenienti che frenavano la vettura tedesca, sono stati in grado di competere per la pole position e addirittura A queste si aggiungono tre vittorie nelle ultime quattro gare prima della pausa estiva.

Nel bel mezzo di questa pausa forzata dal grande circo, Lewis Hamilton ha valutato come sarà la seconda metà della stagione, una metà che spera sarà “infernale” per la competitività che ci sarà tra le squadre in lotta davanti, come Red Bull, McLaren, Ferrari e lo stesso team di Brackley: “Penso che sia fantastico per lo sport avere squadre e piloti così vicini. Il pedigree dei piloti d’élite è davvero incredibile”.

“Non ci aspettavamo di competere con la McLaren o la Red Bull in questa fase della stagione, e per come abbiamo iniziato, quindi ora siamo vicini”, ha detto. Sito del campionato. “La seconda metà della stagione sarà sicuramente un inferno, ma se riusciremo a continuare con questo tipo di prestazioni come abbiamo fatto nelle ultime gare, che sono state fantastiche, speriamo di poter continuare”. [peleando]”.

Tuttavia, è stato un sette volte campione Si rendono conto che nell’ultimo Gran Premio del Belgio non erano la macchina più veloce“Penso che sia chiaro che la McLaren era molto forte e noi eravamo un po’ avanti all’inizio [de la carrera]Ma dobbiamo continuare a spingere. “Penso che per tutti noi siano stati due anni difficili, soprattutto portare la macchina in un posto dove possiamo lottare costantemente per la vittoria, ma sono molto emozionato.”

Tutto su Lewis Hamilton in Formula 1:

A ciò bisogna aggiungere che gli inglesi la credono così Se l’anno fosse iniziato più tardi le cose sarebbero andate diversamente per la Red Bull“Sono molto emozionato per la seconda metà della stagione, che alla fine si avvicinerà al 2025. Se guardi la competizione adesso, non c’è motivo per cui non potremmo lottare, e se la stagione fosse iniziata in Canada, la classifica del campionato sarebbe molto diverso.”

Vuoi leggere le nostre notizie prima di chiunque altro e gratuitamente? Seguici Qui sul nostro canale Telegram Non ti perderai nulla. Tutte le informazioni, a portata di mano!