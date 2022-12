Hands-on: Audi ha avviato la produzione della nuova Audi Q8 e-tron

L’inizio di novembre Ci riferiamo alla premiere della nuova Audi e-tron Che guarda caso si chiama Q8 e-tron e Q8 e-tron Sportback. Questo modello ha ricevuto un importante restyling e, poche settimane dopo il suo lancio ufficiale, è iniziata la produzione in serie nello stabilimento di Bruxelles, lo stesso sito in cui è stato costruito il precedente e-tron.

L’Audi e-tron è l’auto che ha avuto il merito di mettere nella lente d’ingrandimento per l’analisi, perché? Dal 2018 ne sono state consegnate circa 160.000 unità, il primo modello 100% elettrico dell’azienda con i quattro anelli. Ora sta facendo un passo importante con questo rinnovamento con più indipendenza, vantaggi e, anche nel nome, spera di continuare a mietere successi.

Gerd Walker, membro del consiglio di amministrazione di Audi Production and Logistics, sottolinea il ruolo di primo piano dello stabilimento di Bruxelles come pioniere nella produzione sostenibile: “Bruxelles ha svolto un prezioso lavoro pionieristico. Impariamo dalla nostra esperienza nella consegna di circa 160.000 veicoli in tutto il mondo. Come prossimo passo, utilizzeremo questa esperienza per aumentare la produzione di batterie a Ingolstadt”.

In questa nuova fase, fanno un salto importante in termini di autonomia perché, a seconda della versione, può raggiungere i 600 km di autonomia. Inoltre, hanno un significativo restyling all’esterno, con una nuova griglia anteriore, la pinna sul diffusore posteriore ridisegnato, un nuovo logo Audi bidimensionale, e anche il paraurti e il gruppo ottico anteriore hanno ricevuto una leggera modifica.

Questa Audi Q8 e-tron in futuro arriverà sul mercato anche come auto certificata carbon neutral, il che è degno di plauso, ed è stato riconosciuto come il primo produttore al mondo a produrre in serie questa certificazione ad un prezzo premium. Sezione. Il significato di questo impianto era che dal 2025 tutte le sedi del marchio saranno a emissioni zero come parte della missione a livello aziendale: Ambiente Zero.