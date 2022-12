Hanno accidentalmente annunciato questa interessante funzionalità di Windows 11

Il post è stato cancellato poco dopo essere stato pubblicato.

La situazione sembra lentamente ribaltarsi

Sembra che un dipendente Microsoft abbia erroneamente annunciato che l’app “Blocco note” per Windows 11 sarà molto vicina all’aggiunta di schede. Il dipendente, un product manager di Microsoft, ha caricato l’immagine di un blocco note con schede, annunciando con entusiasmo che l’app era ora a schede. Questo tweet è stato cancellato pochi minuti dopo, il che significa sicuramente Il messaggio era un vero errore.

Infatti, il messaggio contiene un messaggio interno abbastanza autoesplicativo di Microsoft: “Riservato, non calcolare queste ottimizzazioni o scattare foto” Spiega questo avviso, che appare in tutte le applicazioni Nei primi test Microsoft.

Se Microsoft non cambia le cose, diventerà la prima app di Microsoft a includere schede dopo che sono state aggiunte a Esplora file all’inizio di quest’anno. Questa funzione è stata implementata Quattro anni in frigo da quando è stato annunciato nel 2018 con il nome “Kits”. Sembra che questo approccio iniziale sia stato sospeso, dopodiché ha iniziato a svilupparsi un altro sistema simile a quello che oggi conosciamo come schede.