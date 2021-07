Hanno accusato un giovane di aver ucciso e tagliato fuori suo padre: come hanno scoperto la trama delle sue bugie?

Chandler Halderson, 23 anni, ha riferito il 7 luglio che la sua famiglia era scomparsa. Ha detto che sono andati in gita per il fine settimana e non sono mai tornati. Dopo l’interrogatorio, è stato accusato Omicidio Di suo padre, Bart Halderson, Cosa era È stato trovato morto. Gli eventi hanno avuto luogo nella contea di Dane stati Uniti.

L’invenzione di Bart Halderson

Pochi giorni dopo che Halterson si era recato in una proprietà rurale con il falso pretesto di essere un nuotatore, gli investigatori hanno trovato il corpo di suo padre, che conteneva anche ferite da arma da fuoco, secondo un rapporto della polizia. Se ne vede un “distorto e smembrato”. Mercoledì non sono stati identificati resti umani vicino alla città di Chuck. Gli investigatori sono alla continua ricerca della madre e I pubblici ministeri giovedì hanno accusato i giovani di tessere una “rete di bugie” Quando è stata denunciata la scomparsa.

Halderson è stato ufficialmente “ucciso deliberatamente in primo grado, ha nascosto un corpo e ha fornito false informazioni su una persona scomparsa”. Con questa accusa, è stato arrestato la scorsa settimana.

Sceriffo della contea, Calvin BarrettGiovedì ha detto che il suo ufficio stava cercando sua madre. Inoltre, ha chiarito che sono fiduciosi che lo sia “Ben vivo.”

Le autorità hanno trovato un bossolo che corrispondeva all’arma prestata all’aggressore nella casa di famiglia un mese fa. Hanno trovato più resti umani in proprietà pubbliche lungo il Wisconsin Riverfront nel distretto nordoccidentale.

Chandler Halderson è apparso in tribunale giovedì. (Schermata del pubblico)

La mamma è ancora scomparsa

Durante un’udienza giovedì, la cauzione di Halderson è stata fissata a $ 1 milione. Avvocato assistente, Andrea Raimondo, citato”Queste sono accuse molto gravi e molto violente”.

“C’è una rete di bugie, ed è ovviamente molto interessante se non molto tragicaha sottolineato Raimondo.

La partecipazione di Halderson ai Boy Scout fu uno dei precursori utilizzati dal processo. Raimondo ha detto: “In questo caso, ci sono prove di corde e nodi legati in modo che un esploratore di aquile possa farlo.”. Ha detto che la casa della famiglia Halterson dove Chandler viveva con i suoi genitori era ancora un crimine grave e ha chiesto a chiunque avesse informazioni su Krista Halderson di contattare l’ufficio dello sceriffo.

Ore prima del suo arresto, il giovane si è recato nella casa accanto per chiedere se poteva usare una videocamera al suo ingresso. Sequestrare la strada o la proprietà. Inoltre, voleva sapere se la polizia aveva già sentito queste foto di loro quando stavano cercando i loro genitori.

Gli investigatori hanno poi intervistato uno dei suoi amici, che ha rivelato di avergli dato una pistola un mese fa.