Hanno costruito un Halo Warthog completamente funzionante con oltre 1.000 cavalli di potenza

Microsoft si prepara al lancio Halo: infinitoe L’ultimo gioco della nuova trilogia creata da 343 Industries e vogliono davvero andare avanti con i loro contenuti promozionali. Uno dei suoi piani più stravaganti era quello di commissionare all’iconico Warthog la costruzione di una versione completamente funzionante dotata di un motore che lo avrebbe reso uno dei veicoli più potenti al mondo.

Un lavoro fantastico è caduto nelle mani del team di Hoonigan. Hanno già realizzato altre ricreazioni dell’Halo Marine Combat Vehicle per le vetrine, ma solo fino a questo punto sono stati in grado di creare un vero veicolo “fuoristrada”. Ecco perché gli è stato dato il motore Il motore V8 biturbo di Ford che garantisce 1.000 cavalli.

Il team sta attualmente realizzando una serie di video speciali che raccontano la loro “avventura” nella costruzione della commissione di Microsoft. Nei primi episodi possiamo vedere che l’aggettivo “funzionale” è perfetto perché lo scheletro è stato realizzato da loro e sebbene tutto funzioni normalmente, Per ora, tutto in un modello costoso continua a muoversi. Non abbiamo ancora visto quei 1.000 cavalli beneficiare dei loro pneumatici da 42 pollici.

La serie di Hoonigan su Warthog per Microsoft durerà fino a ottobre, quindi nelle prossime settimane Possiamo vedere le vere capacità di questa vettura iconica. Ciò che è chiaro è che il team sta facendo del suo meglio per dare all’auto una rappresentazione quasi accurata dell’iconica trasmissione di Halo utilizzando alluminio e fibra di vetro per gli esterni.

Il Warthog è una delle auto più iconiche nei videogiochi e, naturalmente, la ricreazione pratica è sempre la benvenuta. Saremo a conoscenza dei test che i ragazzi di Hoonigan hanno deciso di eseguire su questa vettura e aspetteremo che Microsoft riveli cosa vogliono farci.

***

In Doppler si parla dei motori e dei mezzi di trasporto che ci muoveranno in futuro. Adoriamo qualsiasi cosa come un gioco di James Bond. Seguici Sito di social network Facebook.